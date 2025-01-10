FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te

10.01.2025 16:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde işverene bin liralık asgari ücret desteği de yer alıyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te

AK Parti, Siber Güvenlik Kanun teklifi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi olmak üzere üç ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

İŞVEREN DESTEĞİ 1000 LİRAYA ÇIKIYOR

Teklifte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme yer alıyor. Yasa teklifinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması da bulunuyor.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığından 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını belirterek, maliyetin temmuz ayındaki 33 milyar liranın üzerinde olacağını söyledi. Ayrıca teklifte siber suçlara yönelik cezaların artırılması ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması da yar alıyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 yıldır erteleniyordu!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 yıldır erteleniyordu!

Elektrik sayaçları değişiyor... EPDK Başkanı tarih verdi

Elektrik sayaçları değişiyor... EPDK Başkanı tarih verdi

Çin modeli Almanya'da tutmadı

Çin modeli Almanya'da tutmadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.