En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' sözleri! 'Seyyanen zamla birlikte' diyerek açıkladı

Emekli maaş zammında son durum! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı? Milyonlarca emekli bu soruların yanıtını araştırmaya devam ederken uzmanlardan da çarpıcı açıklamalar ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak ekonomist Muhammet Bayram'ın '20 bin TL' sözleri dikkat çekti.

"BU DÖNEM BİR SEYYANEN ZAM YAPILMASI BEKLENTİSİ VAR"

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Kurul oluşturuldu ve biliyorsunuz en düşük emekli maaşını Devlet seyyanen bir artışla yaptığı için bir kanuna bağlanmak zorunda. Şu anda 5 aylık enflasyon farkımız yüzde 15 seviyesinde, yüzde 15.03. Haziran ayı enflasyonu da 1,5'lar seviyesinde bekleniyor. Eğer böyle olursa yüzde 16 ila yüzde 17'lik bir zam farkı olacak. Bu da normal şartlarda bir seyyanen zam olmazsa 17 bin civarına en düşük emekli maaşını artırıyor. Ancak tabii burada emeklilerimizin de tabii talebi ve isteği; bu tutarın seyyanen zamla birlikte artırılması yönünde. Biliyorsunuz önceki dönem bir seyyanen zam yapılmadı. Ancak bu dönem bir seyyanen zam yapılması beklentisi var.

"EN DÜŞÜK 20 BİN TL CİVARINDA OLMASINI BEKLİYORUZ SEYYANEN ZAMLA BİRLİKTE"

Buna ilişkin de geçtiğimiz günlerde ben de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile bir toplantıda birlikteydik ve kendisine de bu soruları da yönelttik. Aynı şekilde onun da cevabı bir seyyanen zam düzenlemesi düşünülebilir şeklindeydi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız enflasyona karşı çalışanı, emekliyi, emekçiyi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözü var. Ama burada enflasyon kadarlık yapılacak bir artış, vatandaşın sadece geçmiş döneme ilişkin seviyesini korumak. Yani burada 6 aylık enflasyon farkımız bizim yüzde 16 olduğunu farz edelim; yüzde 16'lık enflasyon zaten bizi bu senenin başındaki fiyatlar seviyesine taşır ve önümüzde 6 aylık bir fark da olacak. Yani bunun aslında en düşük 20 bin TL civarında olmasını bekliyoruz seyyanen zamla birlikte"