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En düşük emekli maaşı için 'Daha fazla artmaz' deyip net rakam verdi 'AK Parti grubu hazırlık yapıyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 10:01
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı, memur zammı ve memur emeklisi zammı, milyonlarca kişi tarafından en az asgari ücret kadar merakla bekleniyor. Gözler artış için son bir enflasyon verisine çevrilmişken en düşük emekli maaşı konusunda kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Gazeteci Ahmet Kıvanç, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi ve "Daha fazla artması da beklenmiyor" ifadelerini kullandı. Peki, zam yeni maaşlara yetişecek mi? Kıvanç, bununla ilgili de detay verdi.

En düşük emekli maaşı için 'Daha fazla artmaz' deyip net rakam verdi 'AK Parti grubu hazırlık yapıyor'

Emekli maaşı zammı ve memur zammı, asgari ücret kadar merakla beklenen iki diğer konu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaşlarına yapılacak zamda. Halen 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının çıkması beklenen muhtemel rakamları Ahmet Kıvanç açıkladı. Emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarıyla ilgili oran verdi. İşte emekli maaşlarında son durum ve beklenen zamlar...

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Habertürk canlı yayınında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç "En düşük emekli maaşı konusunda beklentiler oldukça yüksek görünüyor. Muhalefet asgari ücret seviyesini yükselsin diye söylüyor ama biraz zor görünüyor asgari ücret seviyesine çıkartılması. Ama 15 bin lira olmasa bile 15 bin liraya yakın bir seviyede olması mümkün görünüyor. Kesin tutar da gelecek hafta enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak. Şayet 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında bir artış olmamış olsaydı, kök aylığı 10 bin 700 liranın altında olan emekliler ocak ayından itibaren de 12 bin 500 lira emekli aylığı almaya devam edeceklerdi. Kök aylığı 10 bin 700 lirayla 12 bin 500 lira olanların arasında da olanların aylıklarında da yaklaşık da kimisinde 100 lira kimisinde 2 bin lira şeklinde bir artış söz konusu olacaktı." ifadelerini kullandı.

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"AK PARTİ GRUBUNDA BUNA İLİŞKİN BİR HAZIRLIK YAPILIYOR"

Devamında Kıvanç "Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde net bir açıklaması oldu hatırlarsanız. Dedi ki; en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL konusunda mutlaka bir değerlendirme yapılacak dedi. AK Parti grubunda da buna ilişkin bir hazırlık yapılıyor. Çünkü yasa değişikliği gerekiyor en düşük emekli aylığının artırılması konusunda. Beklentiler en düşük emekli aylığına yapılacak artışın SSK ve Bağkur emekli ayrılıklarına yapılacak zamla paralel olması yönünde. SSK ve Bağkur emekli aylıklarının zam oranı da son 6 aylık yani temmuz ayıyla aralık ayı arasındaki 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Şayet gelecek hafta cuma günü açıklanacak enflasyon yıllık enflasyon yüzde 45 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıkları yüzde 16.25 olacak. Ama beklentiler sanki yıllık enflasyonun yüzde 46 olacakmış gibi görünüyor. Bu durumda da SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 17 oranında zam yapılması gerekecek ocak ayında" şeklinde konuştu.

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"DAHA FAZLA ARTMASI BEKLENMİYOR"

Bu bağlamda en düşük emekli maaşına yapılabilecek zamla alakalı olarak Kıvanç "En düşük emekli aylığına bu durumda ne olur derseniz; eğer yüzde 17 oranında SSK ve Bağkur aylıklarına yapılacak zamma paralel olursa en düşük emekli aylığı da yani yüzde 17 oranında artırırsa 14 bin 625 liraya karşılık geliyor. Bunu biraz yuvarlamak mümkün olabilir; 14 bin 500 yahut 15 bine yuvarlamak şeklinde olabilir ama daha fazla artması da beklenmiyor. Çünkü en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı şu anda 3.7 milyon kişi. Bu sayının yüzde 17'nin üzerinde ya da SSK ve Bağkur aylıklarına yapılacak zammın üzerinde bir artış olursa en düşük emekli aylığına bu durumda en düşük emekli aylığı alan sayısı 3.7 milyondan artmaya başlayacak, 4 milyon - 4,5 milyon gibi bir sayıya uğraşması söz konusu. Bu istenmiyor hükümet tarafından, bu sayının artması istenmiyor" dedi.

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Devamında Kıvanç "Bir başka istenmemesinin sebebi de şu; emekli aylığıyla prim günü arasındaki bağın kopması, koptu zaten şu anda kopmuş durumda ama bu bağın daha da aşılması, daha da uçuruma dönüşmesi arzu edilmiyor" ifadelerini kullandı.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Kıvanç "Memur ve memur emeklilerinin zam oranı da aslında SSK ve Bağkur emekli aylıklarının yaklaşık
4 puan altında olacak maalesef. Eğer SSK ve Bağkur emekli aylıkları yüzde 16.25 olursa örneğin, onlarınki de yüzde 12 de kalacak. 4 puanlık farkın sebebi şu; onlar toplu sözleşmeyle belirleniyor memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları da ona paralel olarak belirleniyor. Toplu sözleşme zammı Temmuz ayında yüzde 10 olmuştu. Şimdi 6 aylık enflasyon farkı bu yüzde 10'luk toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak memurlarda. Ocak ayında da yüzde 6 oranında bir toplu sözleşme zammı olacak. Yani imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı olarak böyle bir fark ortaya çıkacak, 4 puan. Yaklaşık 4 puan, 4 puanın biraz küsuratı var. 4 puan dolayında bir fark söz konusu olacak memur maaşlarında" şeklinde konuştu.

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"GEÇMİŞE DÖNÜK FARKLAR ÖDENECEK"

Ardından en düşük emekli maaşı konusunda bir ekleme daha yapan Kıvanç "Kanun değişikliği yapılması gerekecek dedim; muhtemelen kanun değişikliği ocak ayının 2., 3. haftasında gerçekleştirilecek ama Ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmeyebilir, büyük olasılıkla da yetişmeyecek. Bu durumda farklar ödenecek geçmişe dönük" dedi.

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