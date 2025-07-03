En düşük emekli maaşı için kritik toplantı! Haziran enflasyonu sonrası...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekli ve memur maaş zammı belli olurken milyonlarca emekli de bir yandan en düşük emekli maaşında son durumu merak ediyor. Halen 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığında bir artış olup olmayacağı uzun süredir konuşuluyordu. Hükümet kanadından da artışa yönelik peş peşe sinyaller ve çalışma mesajları gelmişti.

EMEKLİNİN ZAM ORANI YÜZDE 16,67

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 16.67 olarak gerçekleşti. Bu durumda en düşük emekli maaşına olası bir zam ihtimalinde ne kadarlık artış olacağı merak ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

Son olarak; NTV'de yer alan habere göre; 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli aylığının artırılması için bugün bir araya geleceği aktarıldı.

Görüşmede en düşük emekli maaşının artırılması konusu görüşüleceği kaydedilirken düzenleme için yasa değişikliği gerekiyor. Meclis'e sunulacak kanun teklifine son şekil verileceği belirtildi.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, en düşük emekli ücretinin yükselmesine ilişkin 6 aylık enflasyon oranlarını işaret ederek, ‘’3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra meclise sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Konu ile ilgili sayın grup başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için" ifadelerini kullandı.