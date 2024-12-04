En düşük emekli maaşı için kuruşu kuruşuna net rakam! Gözler şimdi o oranda

TÜİK tarafından 2024 yılı Kasım ayı TÜFE verisinin yüzde 2,24 olarak açıklanması sonrası kağıtlar kalemler çıkarıldı, hesap makinelerinden maaşlara gelecek enflasyon farkı hesaplanmaya başladı. Gelen kritik verilerle beraber SGK emeklilerinin maaşlarına 5 aylık dönemde yüzde 14,57 oranında enflasyon farkı meydana geldi. Milyonlarca emekli bundan sonra ise 3 Ocak 2024'te açıklanacak olan 2024 yılı Aralık ayı enflasyonunu bekliyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre; aylık bazda yüzde 2'nin altında gelecek enflasyonun gerçeği yansıtmayacağı belirtiliyor.

Buna göre Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, yüzde 2 ile yüzde 3 arasında değişen enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına gelecek olası enflasyon farklarını hesapladı.

Buna göre; en düşük senaryoda yani Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2 çıkması durumunda emekli maaşlarına yüzde 16,85 oranında enflasyon farkı olacak. Bu fark enflasyonun 2,5 olması durumunda yüzde 17,81, yüzde 3 olması durumunda da yüzde 18 olarak gerçekleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekonomi yönetiminin senenin geri kalan günlerinde en düşük emekli maaşlarına dair herhangi bir yasal düzenleme yapmaması durumunda, halen 12 bin 500 TL seviyesinde olan en düşük maaş, yüzde 2'lik senaryoya göre 14 bin 607 lira 50 kuruşa çıkacak. Enflasyonun yüzde 2,5 olması durumunda en düşük maaş 14 bin 726 lira 25 kuruş, yüzde 3 olması durumunda da 14 bin 750 lira olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Diğer yandan memur ve memur emeklilerinin maaş farkının ne kadar olacağı da merak ediliyor ancak o aylıklar farklı bir yöntemle hesaplanıyor. Bu gruptakiler 2024'ün ikinci yarısı için yüzde 10'luk toplu sözleşme kaynaklı zam almışlardı. Bu oranla gerçekleşen enflasyon arasındaki fark memur ve emeklilerine ödenecek.

Yüzde 2'lik senaryoda 6 aylık enflasyonun yüzde 16.86 çıkması halinde aylıklarda da 6,86 puanlık bir enflasyon farkı oluşacak. Buna, 2025 yılı ilk 6 ayı için verilen 6 puanlık zam da eklenecek ve böylece memur ve emeklilerin aylıkları Ocak’ta yüzde 12,86 (basit oran) artacak. Bu oran 2,5’luk Aralık enflasyonuna göre 13,81, yüzde 3’lük Aralık enflasyonuna göre ise yüzde 14 olacak.

Öte yandan kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde gelmesinin Merkez Bankası'nın son olarak yüzde 44 olarak duyurduğu yıl sonu enflasyon hedefinin tutması ihtimalini zorlaştırdığı belirtildi.