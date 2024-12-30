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En düşük emekli maaşı için 'Tartmayacak ama yaklaşacak' deyip rakam verdi! Hesaplar bitti, 2025 memur zammı...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.12.2024 08:02
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Yıl sonuna gelirken emekli ve memur maaş zammı için artık hesaplar bitti, gözler son enflasyon verisinin açıklanmasına çevrildi. Asgari ücretin belli olmasının ardından milyonlarca emekli ve memur maaş zam oranını merak ederken rakamlar da netleşmeye başladı. Beklentiler paylaşılırken gazeteci Ferhat Ünlü en düşük emekli maaşı için 'O seviyeyi tartmayacak, yaklaşacak' diyerek rakam verdi. Memur zammı için de oranlar ve beklentiler belirginleşmeye başladı. İşte 2025 memur ve emekli zamları...

En düşük emekli maaşı için 'Tartmayacak ama yaklaşacak' deyip rakam verdi! Hesaplar bitti, 2025 memur zammı...

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammının belli olmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaşlarına gelecek zamma çevrildi. Zam oranlarının belli olması için son bir enflasyon verisi kalırken pek çok kişi en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu konuda uzun süredir çeşitli rakamlar konuşulurken artık bazı aralıklar netleşmeye başladı.

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"YÜZDE 17 SEVİYESİNE YAKLAŞAN BİR ZAM BEKLENİYOR"

TGRT Haber sunucusu Ferhat Ünlü canlı yayında emekli ve memur maaşı zamlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"5 aylık enflasyon verisine göre emeklilere 14,57 puan garanti, yani kasım enflasyonu. Aralık da dahil olunca takribi 16-17 arası 16.50 seviyesinde bir enflasyon bekleniyor 6 ay bazında. Emeklilere zam asgari ücretlilerden farklı olarak 6 ayda bir olduğu için yüzde 17 seviyesine yaklaşan bir zam bekleniyor emekli için. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.28 olarak görünüyor. Bu da toplam senenin enflasyonu. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı alanlar 12 bin 500 TL alıyorlar, takribi 10 milyon insana tekabül ediyor, az değil, aileleriyle beraber hesaplarsak daha da fazla elbette. 15 bine yaklaşması bekleniyor ama 15 bini tartmayacak, 15 bine yaklaşacak ama 14 bin 500 ile 15 bin arasında olması bekleniyor.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI

Enflasyon verileri yine göz önüne alındığında 16-17 aralığında 16,47 seviyesinde bir emekli zam mı SGK ve Bağkur için bekleyebiliriz. Tabii ki memurlara gelince de onlara da yüzde 12 seviyesinde 12,23 seviyesinde bir artış bekleniyor diyelim"

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