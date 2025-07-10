FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En düşük emekli maaşı için teklif kabul edildi! Yasalaştı

En düşük emekli aylığını 16 bin 881 TL'ye çıkaran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi ve yasalaştı.

En düşük emekli maaşı için teklif kabul edildi! Yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda "Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı. Buna göre en düşük emekli maaşı 14 bin 669 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıkartılacak.

En düşük emekli maaşı için teklif kabul edildi! Yasalaştı 1

Ayrıca, korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiral olmak şartı aranacak. Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67 olacak. Kuvvet komutanlarının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek. Tümgeneral, tümamiral tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıfı personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet har enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış bulunma şart aranmayacak. Harp akademileri öğrenimini tamamlayan personel, kuvvet har enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.

Teklif ile birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar döner sermaye işletmeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermayeli İşletmeleri olarak faaliyetlerine devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döner sermaye şirketleri kurabilecek. Bu madde kapsamına giren şirketlere toplam 100 milyon TL sermaye tahsis edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve diğer birimlerde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin çalışma saatleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçiler hak kazandığı hafta tatili işçinin yazılı talebi veya hak kazandığı günü takip eden dört gün içinde kullanabilecek. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı
Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Anahtar Kelimeler:
emekli en düşük emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Araç sahipleri dikkat! EGM duyurdu: 9 ilde birden uygulanacak

Araç sahipleri dikkat! EGM duyurdu: 9 ilde birden uygulanacak

İletişim Başkanlığı'nda değişim! Fahrettin Altun yerine Burhanettin Duran atandı

İletişim Başkanlığı'nda değişim! Fahrettin Altun yerine Burhanettin Duran atandı

En düşük emekli maaşı için teklif kabul edildi! Yasalaştı

En düşük emekli maaşı için teklif kabul edildi! Yasalaştı

ÖZEL | Aksaray ve Laleli’de büyük operasyon! DAĞ plakalı sahte çakarlı lüks araçlar, 50 milyar TL işlem hacmi… Üst düzey banka çalışanları da yakalandı

ÖZEL | Aksaray ve Laleli’de büyük operasyon! DAĞ plakalı sahte çakarlı lüks araçlar, 50 milyar TL işlem hacmi… Üst düzey banka çalışanları da yakalandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.