En düşük emekli maaşı için yüzde 16-17'yi sildi 'en az' deyip 2 rakam verdi! 'Bilmece son bulur' Emekli zammında kritik veriye sayılı saatler

Milyonlarca emekli merakla ocak ayındaki maaş zammı oranını bekliyor. Yarın ise milyonların beklediği kritik bir veri açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emeklilerin 5 aylık zam farkı da netleşmiş olacak. Geriye ise yalnızca 1 veri kalacak. Ekim ayında aylık bazda enflasyon yüzde 2,88 oranında artmış, yıllıkta ise 48,58'e gerilemişti. Şimdi merak edilen sorular; ocak ayında emeklilere ne kadarlık bir enflasyon farkı olacak? Refah payı gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"BEKLENTİ YÜZDE 2 CİVARI"

Milliyet'in haberine göre; Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milyonların merak ettiği konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı enflasyonuyla beraber emekliler için maaş artışında belirleyici olacak oran yüzde 12.06’ya geldi. Geride iki aylık enflasyon farkı kaldı. Kasım ayına ilişkin enflasyon tahminleri yapılan anketlerle birlikte şekillenmeye başladı.

Piyasanın beklentisi yüzde 2 civarı bir aylık enflasyonun olması yönünde. Aralık ayında yüzde 1,5 oranı ile birlikte Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon beklentisi olan yüzde 44 seviyesinin gerçekleşeceğini düşünüyorum.

EMEKLİ MAAŞINDA ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Kasım, aralık ayları enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte yüzde 16 ile yüzde 17’lik bir enflasyon farkının oluşabileceğini düşünüyorum. Böylece SSK, Bağkur emekleri yüzde 16 ile yüzde 17’lik bir enflasyon farkını doğrudan alacaklar, ancak memur emeklileri ve memurlar toplu sözleşme farkından kaynaklı olarak bir miktar daha düşük maaş zammı almış olacaklar.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Enflasyonun üzerinde bir refah payı artışı ben bu dönemde beklemiyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı şu an itibarıyla 12.500 TL’dir. SSK, Bağkur emeklilerine yüzde 16 ile yüzde 17’lik bir artış olacağını tahmin edersek bu orandaki bir artış en düşük emekli maaşı için bir hayli düşük kalacaktır.

Taban aylığın en az yüzde 21 artış ile 15.000 TL ile 17.500 TL arasında belirleneceğini ve en düşük emekli maaşının da kök maaşa sabitlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? 13 bin 500 TL 14 bin TL 15 bin TL 16 bin TL 17 bin TL Asgari ücret ne kadar olursa o kadar olmalı

Böyle olursa bundan sonra en düşük emekli maaşı ile kök maaş bilmecesi son bulur ve emekliler gayrisafi yurt içi hasıladan kaynaklı servet artışı ve refah artışından daha fazla pay almış olacaklardır.

Alt gelir grubuna sahip kişilerin refahı ve kazancı enflasyonist ortamda artırılarak dengelenmenin yapılması gerekmektedir. Enflasyonun tek haneye gelmesi ile birlikte de alım gücünün korunacağı bir döneme girileceğini de belirtmek isterim"