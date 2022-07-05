En düşük emekli maaşı, öğrenci affı, ek gösterge düzenlemesini de kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı ile ilgili birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar 2022? Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

En düşük emekli maaşı (aylığı) 3500 TL olacak.

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 TL'nin altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 TL'ye tamamlanacak.

Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar TL olacağı aktarıldı.

Öte yandan normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 TL, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 TL, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 TL düzeyinde bulunuyor.

Söz konusu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 TL'ye çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 TL'ye tamamlanacak.

2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 TL olacak.

EN DÜŞÜK SSK ve BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

SSK (2000 ÖNCESİ) 4.687 TL

SSK (2000 SONRASI) 3.500 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) 3.500 TL

BAĞ-KUR (TARIM) 3.500 TL



