FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En düşük emekli maaşı ne kadar 2022? Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar 2022? Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

05.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emekli aylığı alt sınırı düzenlemesinin de yer aldığı ekonomi ile ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar 2022? Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı ne kadar 2022? Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşı, öğrenci affı, ek gösterge düzenlemesini de kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı ile ilgili birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar 2022? Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

j6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

En düşük emekli maaşı (aylığı) 3500 TL olacak.

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 TL'nin altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 TL'ye tamamlanacak.

j5

Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar TL olacağı aktarıldı.

d4

Öte yandan normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 TL, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 TL, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 TL düzeyinde bulunuyor.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Söz konusu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 TL'ye çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 TL'ye tamamlanacak.

2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 TL olacak.

d2

EN DÜŞÜK SSK ve BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

SSK (2000 ÖNCESİ) 4.687 TL

SSK (2000 SONRASI) 3.500 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) 3.500 TL

BAĞ-KUR (TARIM) 3.500 TL

d3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tiryakileri üzülecek: İki ayda üçüncü zam! Yenileri yolda...Tiryakileri üzülecek: İki ayda üçüncü zam! Yenileri yolda...
Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!
İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı bağkur emekli aylığı hesaplama emekli maaş zammı 2022 emekli maaşı 2022 ssk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Bunlar da asgari ücret fırsatçıları

Bunlar da asgari ücret fırsatçıları

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

İşte EYT’liler için 5 adımlı yol haritası

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.