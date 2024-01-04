En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök aylığı 7.500 liranın altında olana 3 kademeli formülasyon: ‘Özel çalışma yapılıyor, ışık hızıyla…’

Yüzde 49,25’lik zam ile en düşük memur emekli aylığı 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı şu an için hala 7500 TL olarak uygulanıyor. Ocak-Haziran döneminde emekli taban maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında bir rakama çekilmesi bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. İşte 2024 emekli zammı ve yeni emekli maaş hesaplaması...

KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ek zam gelip gelmeyeceği, emekli kök maaş zammının yansımasının nasıl olacağını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Uzman isim, “Kök ücret üzerinden yüzde 37,57’lik zam verildiğinde kök ücreti 5.500 TL altında olanlar ‘sıfır’ zam alacak. 4 bin TL 4.500 TL kök ücreti olan var. Örneğin 6000 TL kök ücreti olan bir kişi mevcut enflasyon farkı ile çarpıldığında maaşı 8.254 TL oluyor. Sadece 754 liralık bir maaş farkı oluyor. 6.500 TL olanlara ise 1.440 TL, 7000 TL olan 2.128, 7.500 TL maaş alanın yeni zamlı aylığına ise yüzde 37,57’lik oranın tamamı yansıyor. Yani 7500 TL’nin altında maaşı olana yüzde 37,57’lik oran tam olarak yansımıyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.



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ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, BAKANLIK’TAN EMEKLİYE ÖZEL ÇALIŞMA

Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli taban maaş düzenlemesi için talimat verdiğini de sözlerine ekleyerek şu bilgileri paylaştı:

“Bu doğrultuda en düşük emekli maaşı rakamında düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan nezdinde özel çalışma yapılıyor. Ve bunun yetişmesi de son derece kolay. Evet Meclis kapalı ama bunun bir önemi yok. Önemli olan Bakanlığın gerekli çalışmayı yapması. Onlar da ışık hızıyla bu çalışmayı yapıyor.”

7500 LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALANA 3 KADEMELİ ZAM FORMÜLASYONU

SGK Uzmanı Karakaş en düşük emekli maaşı 2024 rakamı için de tahminde bulundu. Uzman isim, “Mecburen bir seyyanen zam yapılması lazım” diyerek, “Kök ücreti 4.500 lira olan birine yüzde 100 zam versen bile maaşı 9.000 TL olacak. Kök maaşların kategorize edilmesi zorunludur. Kök aylığı 5500 TL’nin altında olanlara farklı, 5.500-6.000 TL arasında olanlara farklı bir zam, 6.500-7.000 TL arasında olanlara farklı bir zam verilmesi gerekiyor. Bunu yapılmasını da öngörüyoruz.”

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Zamlı emekli maaşları için ilk olarak bu tarihler öne çıkıyor. Ancak kök maaş ve taban maaş zammı düzenlemesinin yetişmemesi durumunda ise ek bir ödeme tarihi belirlenerek Şubatı ayının ilk günlerinde ödemelerin yapılması da ihtimal dahilinde bulunuyor.







