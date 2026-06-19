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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki 3 formül...

Emekli maaşlarında Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında açıklanacak enflasyonla birlikte zam oranı netleşecek. Şimdiden açıklanan 5 aylık enflasyon verileri ve beklentiler üzerinden 3 farklı senaryo şekillenmiş durumda. İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki 3 formül...
Cansu Çamcı

Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Mayıs ayı enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.

Bu orana göre 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 233 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak nihai zam oranı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam artışın yüzde 18 ila yüzde 25 aralığında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için üç farklı zam senaryosu gündemde bulunuyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki 3 formül... 1

İLK SENARYO YÜZDE 18

İlk senaryoda enflasyonun yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 3 bin 600 lira artarak 23 bin 600 liraya çıkması bekleniyor.

İKİNCİ SENARYO!

İkinci senaryoda yüzde 20’lik artış durumunda maaşların 4 bin lira yükselerek 24 bin lira seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki 3 formül... 2

ÜÇÜNCÜ SENARYO!

Üçüncü ve daha yüksek artış senaryosunda ise yüzde 25’lik enflasyon gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının 5 bin lira artışla 25 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ ÖNEMİNİ KORUYOR

Kök maaşı mevcut en düşük emekli aylığının altında bulunan emeklilerin zamdan tam anlamıyla yararlanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM komisyon süreci, Genel Kurul görüşmeleri, Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanması aşamalarını tamamlaması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNDE 5 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 12.41!

Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirildiğinde artış oranı şimdiden yüzde 12,41 olarak hesaplandı. Bu oran doğrultusunda en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin 772 liradan yaklaşık 31 bin 218,50 liraya yükselmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki 3 formül... 3

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranları netleşecek.

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Zam temmuz
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