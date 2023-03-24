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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi? Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı hesaplama

24.03.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşı zam miktarı merak konusu olurken Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı hesaplama ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı zam açıklamasının ardından değişiyor. Peki, Bağ-Kur ve SSK'lılar için en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Yüzde kaç zam geldi? Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı hesaplama

En düşük emekli maaşı gelen zamla 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Konuya dair açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. En düşük emekli maaşı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım" diyerek miktarın 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. İşte Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı hesaplama ekranı...

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı 2 bin TL arttırılarak 7 bin 500 TL olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.

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EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığı sorgulanabiliyor.

Emekli maaşı hesaplama ekranı erişime açıldı.

SGK HESAPLAMA EKRANI- TIKLAYINIZ

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SGK emekli maaşı sorgulama işlemi ekranı üzerine TC Kimlik Numarası bilginizi girmeniz gerekiyor. SK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.

SGK

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

emekli-memur-zammı

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bu hesaplama işlemini SGK'nın sitesinden ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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