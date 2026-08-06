En düşük emekli maaşı zam farkı bu gece hesaplara yatacak

Milyonlarca emeklinin gözü maaş farkı ödemesi tarihindeydi. En düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Bu gelişme sonrası emekli maaş farkının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu olmuştu.

Öte yandan bu durum sadece en düşük emekli maaşı alanları ilgilendirmiyor. Aynı zamanda maaşları 20 bin lira ile 23 bin 552 lira arasında olan emeklileri de ilgilendiriyor. Emekli maaşları bu miktar arasında olan emeklilere de eksik tutar kadar fark ödemesi gerçekleştirilecek.

BU GECE HESAPLARA YATACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. En düşük emekli maaşı fark ödemelerinin bu gece yarısı (7 Ağustos) hesaplara yatırılacağı duyuruldu.