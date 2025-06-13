En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? AK Parti 'Gündemimizde yok' dedi ama görüşme için tarih verdi

En düşük emekli maaşlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Milyonlar "En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kameraların karşısına geçti.

Yenilenebilir enerjide yatırımları ve izin süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeler içeren kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sunduklarını belirten AK Partili Güler; bugün konu ile ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM OLACAK MI?

Açıklama sonrası "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Güler, "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

TARİH VERDİ: "O GÜNKÜ ŞARTLARDA BİR GÖRÜŞME OLABİLİR"

Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını belirten Güler, "Bu şartlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla görüşme olacaktır. Ama şuan herhangi bir görüşme yok" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Ocak 2025'te yüzde 15,75 oranında zamla 14 bin 469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığının ne kadar yükseltileceği ise henüz net değil.

İşçi ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına, 6 ayda bir 6 aylık resmi enflasyon kadar zam geliyor. Ancak kök aylığı en düşük emekli maaşını geçemeyen emekliler aynı aylığı almaya devam ediyor.