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Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme! TÜRK-İŞ'ten açıklama: 'Bunu kabul edemeyiz'

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Görüşmeler Şubat ayından itibaren devam ederken yapılan toplantılardan da rakam çıkmamıştı. Bugün gerçekleştirilen toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme! TÜRK-İŞ'ten açıklama: 'Bunu kabul edemeyiz'
Ezgi Sivritepe

600 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmesi için artık sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kurban Bayramı'nın ardından ilk rakamın söyleneceğini açıklamıştı. Beklenen zam görüşmesi için ise gözler saat 14.00'da düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti.

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SENDİKA NE TALEP ETMİŞTİ?

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin 1800 liraya yükseltilmesi, artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edilmişti.

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İLK ZAM TEKLİFİ GELDİ

Kamu Çerçeve Protokolü’nde Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ilk teklifini iletti. Yapılan teklifte 2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 16; ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam teklif edildi. 2026 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 teklif edildi.

Görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, açıklamada bulundu.

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Ağar'ın açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz. Verilen teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk süreci var ondan sonra grev süreci var. Çalışma bakanına sesleniyorum en kısa sürede bize ikinci teklifi sunmanız lazım. Bunu kabul edemeyiz. Aksi halde yasal haklarımızı kullanacağımızı da buradan belirtiyorum. Bu kadar belirsiz, zor bir dönem geçirdiğimizi hiç görmedim. Her şeyi enflasyona bağlıyorlar. Enflasyonun sebebini de işçi ve memur maaşlarına bağlamak doğru değil. Enflasyonu bu ücretlere bağlamanın doğru olmadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Zam HAK-İŞ türk iş kamu işçi sözleşmesi
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