En düşük emekli maaşını 'Müneccimlik değil, durum bu' deyip açıkladı! Seyyanen zam ve refah payı için çok net konuştu 'Not alın'

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaşlarına yapılacak zamda. Son enflasyon verisi için gözler yarına çevrilmişken maaş hesaplamaları ve tahminler de yapılmaya devam ediliyor. Peki, seyyanen zam ve refah payı olacak mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ilişkin çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı ve net ifadeler kullandı. İşte emekli ve memur zamları...

MEMUR EMEKLİLERİNİN DURUMU

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş emekli maaş zamlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Memur emeklileri ve memurların durumu farklı. SSK ve Bağkur emeklileri banka sandıkları oda sandıkları emeklilerinin yapılacak olan güncelleme farklı, memur emeklilerinin güncellemesi farklı. Ocak ayında Aralık ayı enflasyonu ile birlikte tahminimiz nedir diye bana sorarsanız SSK Bağkur emeklileri en az yüzde 16 en fazla yüzde 17 tahmin ediyorum yüzde 16,5 olabilir. Benim tahminim yüzde 16,5 civarında SSK Bağkur emeklileri için.

Memur emeklileri ne kadar biliyor musunuz yüzde 11 ile yüzde 12 arası en fazla yüzde 11,5 civarı olacağını bekliyorum. Temmuz ayında memur emeklileri yüzde 5.42 oranında enflasyon altında zam aldılar, eksi zam. Şimdi aynı durum Ocak ayında. Ocak ayında memur emeklileri eğer ki bu toplu sözleşme diyorsunuz... Toplu sözleşme ne demek ya... Toplu sözleşme oldu mu daha çok maaş alırsınız, kazanımlarınız farklı anlamına geliyor ama toplu sözleşmeye tabi olduğu için bunlarınki tam tersine düşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli maaşını ben hesaplamıştım; 19 bin 700 lira civarında olacak. Yani 20 bin lirayı bulmayacak. Şimdi memur emeklileri bundan 3-4 yıl önce en az 1,5 - 2 asgari ücretin üzerinde alırlardı, böyle bir durumda değillerdi. Neden? Memur emeklileri memurlarla aralarında bir göbek bağı var 75 yıldır, yasa diyor ki memura ne geldiyse ona verin, memur emeklilerinin bu kadar vahim duruma düşmesinin nedeni seyyanen zam memurlara verilmesi, memur emeklilerine söz verilmesine rağmen ve yasa gereği verilmesi gerekirken verilmemesi nedeniyle bu duruma geldi.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI OLACAK MI?

Emeklilik alanında en çok çalışan, emeklilik kitaplarını en çok yazan İsa Karakaş diyor ki bir gruba bir iyileştirme yapıp diğerlerini bıraktığınız zaman sistemi altüst ediyorsunuz, bu sistemdeki dengeler bitiyor. Sosyal Güvenlik reformu 2008 yılı yaptık şimdi artık neşter atmamız lazım, sistem böyle, seyyanen şu bu falan böyle yürümez. En sonki benim paylaşımım şudur; son bir kez seyyanen zammı son bir kez bütün emeklilere verilsin sistem fabrika ayarlarına dönsün. Dünkü yaptığım paylaşımda hükümetin emeklilere seyyanen zam borcu 19 bin 717 TL civarında. Bu 19 bin 717 TL'yi en düşük emekliden en yüksek emekliye son bir defa verin, ve bunu verdikten sonra ne yapın, oransal anlamda ne kadar ekmek o kadar köfte.

SEYYANEN ZAM BEKLENİYOR MU?

Kesinlikle beklemiyoruz. Seyyanen zam yok. Bunu net şekilde söyleyeyim. Bakın o kadar net bir şekilde konuşuyorum ki seyyanen zam yapılmayacak, refah payı dediğim gibi yok.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sadece en düşük emekli maaşının artık geleneksel hale geldi; işte 10 bin liraydı 12 bin 500 liraya çıkarıldı, şimdi bu 12 bin 500 lira maksimum 15 bin. 15 bini de zor görüyorum ben. En fazla belki 14 bin - 14 bin 500 olabilir. Maksimum öngörümüz 15 bin civarında. Bunu söylerken biz burada müneccimlik yapmıyoruz, Ankara'nın havasını koklayarak ve duruma bakarak söylüyoruz.

Asgari ücret ortada. Aylardır konuşuyoruz. O bir emaredir. Asgari ücretli Temmuz ayında güncelleme yapılmadı. SSK'lıya, Bağkurluya yapıldı, memura yapıldı, onlara yapılmadı. Bu kadar enflasyona ezilmişken eksi zam yapıldı. Neden eksi zam? Merkez Bankası'nın beklentisi ne kadar? yüzde 45.28. Yapılan zam yüzde 30. Bu asgari ücretle insanlar önümüzdeki yıl şubata kadar geçinecek. Ama emeklilerin durumu farklı, şimdi Ocak'ta zam yapıldıktan sonra Temmuz'da kesin bir daha zam yapılacak yasa gereği. Ama bu asgari ücretler 2026 Ocak ayına kadar ki asgari ücretli diyoruz ama sadece asgari ücreti değil, bütün özel sektördeki mavi ve beyaz yakaları da etkiliyor. Çünkü özel sektör ona bakıp şey güncelleme yapıyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Onu bir not alalım, İsa Karakaş diyor ki; SSK Bağkurlulara en fazla yüzde 17, memur emeklilerine en fazla yüzde 12. Sadece bu kök maaş muhabbeti en fazla 15 bin olabilir, benim beklentim 13 bin 500 - 14 bin 500 bandında. Bu kök maaşı yüksek olanlara da sıfır refah payı ve sıfır seyyanen zam. Bu kadar kendimden emin bir şekilde konuştum. İnşallah yanılırım da emeklilerimiz çok daha yüksek zam alır"