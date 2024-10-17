En düşük işçi maaşı 45 bin 814 TL oldu! İmzalar atıldı 'İlk defa kıdem zammı uygulaması...'

SBB, Anakent ve Kültür A.Ş bünyesinde hizmet alımı kapsamında 4 bin 251 çalışanı ilgilendiren 2024 -2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Belediye-İş Sendikası ile imzalanarak sonuçlandı. İmzalanan sözleşme ile evli, eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlarda en düşük işçi maaşı ikramiye dâhil 2025 Ocak ayı itibarıyla yüzde 15 vergi diliminde 45 bin 814 TL’ye ulaşmış oldu. Çalışanların maaşlarına 2024 Ağustos ayından itibaren ilk 5 aylık dönemde ortalama yüzde 27 oranında, diğer 6 aylık dönemlerde de bunun üzerine enflasyon oranında artış sağlanmış olacak.

“ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZLA GÜÇLÜYÜZ”

Her zaman çalışanların yanında olan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Topluma hizmet için çıktığımız bu yolda gücümüzü hepsi birbirinden kıymetli fedakar mesai arkadaşlarımızdan alıyor, onların gayretleri ve emekleriyle daha ileri, daha güçlü Samsun için çalışıyoruz. Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, topluma hizmet yolunda değer üreten tüm çalışanlarımızın varlığıyla daha güçlüyüz. Tüm çalışmalarımıza verdikleri destek ve sıkı çalışmalarından ötürü sevgilerimi iletmek istiyorum. Birlikte mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarımız ve ailelerine, insan odaklı bir anlayışla, eğitim-öğretim, sağlık, kreş gibi alanlarda katkı sağlamaya devam edeceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi ailesinde, yeni bebek sahibi olmuş mesai arkadaşlarımızı ve hastanede tedavi gören çalışanlarımızı ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyoruz” dedi.

“SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN”

Toplu iş sözleşmesinin tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çalışanlarımızın, fazla mesai ücretlerini ve ikramiyelerini, gecikme olmaksızın zamanında ödüyor, ücret artışlarında da enflasyona ezdirmemek için gayret ediyoruz. Kurumlarımızda hizmet sürelerine göre emek veren, değer üreten mesai arkadaşlarımız için ücretlerine ilave olarak ilk defa kıdem zammı uygulaması hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 10 yıllık bir çalışanımız için bürüt 1440 TL tutarında bir artış sağlıyoruz. Çalışanlarımız hizmet süreleriyle orantılı olarak bu ücretten yararlanacaktır. Ulusal ve dini bayramlarda fazla çalışma karşılığı ilave yevmiyeyi de 1.5 günden 2 güne çıkartıyoruz. Çalışanlarımızın yevmiyelerini ve kıdem zamlarını altışar aylık dönemlerde enflasyon oranında artırıyoruz. Yeni dönemde de çalışanlarımızın eğitime devam eden çocuklarına, her eğitim-öğretim dönemi başında, öğrenim kademesi ayrımı yapmaksızın, brüt 1000 TL ile 3 bin TL arasında değişen eğitim desteğini, engelli çocuğu olan çalışanlarımıza, yılda bir defa brüt 5 bin TL eğitim desteğini uygulamaya geçiriyoruz. Ayrıca çalışanlarımız için, ÇADEM’i (Çalışan Destek Merkezi) kısa zamanda hayata geçirerek, doktor, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog gibi uzmanlardan ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağız. Kuracağımız kreşlerle, çalışanlarımızın çocuklarını güvenli bir şekilde bırakabilecekleri eğitim ortamlarını yakın zamanda hayata geçireceğiz. Çalışanlarımız için önce insan ilkesinden yola çıkarak değer üretmeye ve çalışanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 45 BİN 814 TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde Anakent ve Kültür A.Ş bünyesinde hizmet alımı kapsamında 4 bin 251 çalışanımızı ilgilendiren 2024-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Belediye-İş Sendikası ile imza altına alarak sonuçlanmasının ardından 10 yıl hizmet süresi bulunan evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu çalışanlar için en düşük işçi maaşı ikramiye dâhil 2025 Ocak ayı itibarıyla yüzde 15 vergi diliminde 45 bin 814 TL’ye, şoför maaşını ikramiye dâhil 2025 Ocak ayı itibariyle yüzde 15 vergi diliminde 48 bin 516 TL’ye güvenlik görevlisi maaşını ikramiye dâhil 2025 Ocak ayı itibariyle yüzde 15 vergi diliminde 45 bin 852 TL’ye, büyük iş makinesi operatörü maaşını ikramiye dâhil 2025 Ocak ayı itibariyle yüzde 15 vergi diliminde 48 bin 516 TL’ye çıkartılmış oldu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır