En düşük maaş 16 bin 800 TL oldu! Yüzde 75 zam! 3 bin TL de teşvik primi... Anlaşma yapıldı

İzmit Belediyesi'nde işçi maaşları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Belediyede çalışanların günlük yevmiyelerine yüzde 75 oranında zam geldi. Yapılan anlaşmayla beraber en düşük işçi maaşı da 16 bin 800 TL oldu. Sözleşme dolayısıyla sorumluluk ve eğitim zammında da yüzde 70 oranında artış oldu. Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından çalışanlara kıdemli işçilik teşvik primi de verilecek.

25 YILLIK ÇALIŞANLARA 3 BİN TL TEŞVİK PRİMİ

5 yıllık çalışanlar bin TL, 10 yıllık çalışanlar bin 500 TL, 15 yıllık çalışanlar 2 bin TL, 20 yıllık çalışanlar 2 bin 500 TL ve 25 yıllık çalışanlar 3 bin TL teşvik primi alacak. 1 Mayıs ikramiyesi de yüzde 99’luk zamla birlikte 300 lira oldu. Çalışanlara öğrenim yardımı yüzde 90, öğle yemeği ücreti yüzde 77 arttı.

Yakacak yardımı ise yüzde 124, 50 oranında artışla net 400 lira olarak belirlendi. Bayram yardımı yüzde 120 artış ile net 3 bin TL oldu. İzin yardımı ise 5 günden 10 günlüğe çıkartılarak yüzde 100 zam sağlandı. (İHA)