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En düşük maaş 8.662 TL olacak! SGK, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lu emekli memur maaşı hesaplandı! İşte güncel tablo!

18.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında maaşlarına zam yapılacak. Yükselen enflasyon verileriyle birlikte en düşük maaşın ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Memurların maaşları statüye göre değişiklik gösterecek. Emeklilerin maaşında ise kurum, prim ve gün sayısı etkili olacak. Geride kalan 3 aylık enflasyonda emekliler için 3 aylık artış yüzde 20’yi geçti. Tüm maaşlar ise kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte, Temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı maaşlar!

En düşük maaş 8.662 TL olacak! SGK, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lu emekli memur maaşı hesaplandı! İşte güncel tablo!

En düşük maaş 8.662 TL olacak! SGK, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lu emekli ve memur maaşları merak ediliyor. Milyonlarca kişinin maaş zammı kuruşu kuruşuna hesaplanıyor. Enflasyona göre hesaplanan maaşların en düşüğü 8.662 TL olacak. Geride kalan 3 aylık enflasyon verisine göre en düşük artış yüzde 20’nin üzerinde olacak. İşte, Temmuz ayında hesaplara yatacak emekli ve memur maaşları!

Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu.

Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptı.

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Mayıs ayında kamu çalışanları açısından hızlanacak süreç, emekliler için Nisan ayı ile birlikte başlıyor.Bu ay sonunda Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesaplarında olacak. İkramiyelerin artırılıp artırılmayacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.

Bu konudaki çalışmalar devam ederken alternatifli formüller üzerinde de duruluyor. Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte emekliler yılın ikinci zammını da öğrenecekler.

6 AYLIK HESAP YAPILDI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında artış alıyor. Memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 7 toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı da alacaklar. 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 olacağı tahmin ediliyor.

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Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 34,62, memur ve memur emeklileri için farkla birlikte artış oranı yüzde 34.12 olacak. Temmuz ayında ayrıca emekliler Kurban bayramı ikramiyelerini de alacak.

FARK ALMALARI KESİNLEŞTİ

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti.

Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama nisan, mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 çıktığını söylemiştik.

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Buna göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı da buna ilave edildiğinde toplam oran yüzde 34,12'ye çıkacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

EK ARTIŞ ENFLASYONA GÖRE

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu.

2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Ek artış yapılıp yapılmayacağı diğer üç aylık enflasyon verileri sonrasında değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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