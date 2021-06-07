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En düşük memur emeklisi maaşı ek ödeme dahil 3 bin 20 TL olacak! Eğer zam oranı 7.66 olursa…

07.06.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında memur emeklilerine yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 3,39 enflasyon farkının yansıması bekleniyor. Böyle olması durumunda en düşük emekli maaşı 3 bin 213 TL’ye kadar yükselebilecek. Haziran ayı enflasyonuna göre bu tutar artabilir.

En düşük memur emeklisi maaşı ek ödeme dahil 3 bin 20 TL olacak! Eğer zam oranı 7.66 olursa…

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 3 zammın yanı sıra enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını 2021’in ilk yarısına ilişkin TÜFE verisi belirleyecek. İlk 6 aylık dönemdeki enflasyon oranının yüzde 3'ü geçik bölümü kadar fark maaşlara yansıtılmış olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre; ilk 5 aylık enflasyon, yüzde 6.39 olmuştu. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu bile…

Haziran ayı enflasyonuna göre bu oran artacak veya azalacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı Mayıs ayı beklenti anketine göre; zam yüzde 7.66'yı görebilecek.

Şu ana dek yapılan yüzde 6.39'luk zam oranına göre, en düşük memur emeklisi aylığı da ek ödeme dahil 3 bin 20 Türk lirasından 3 bin 213 Türk lirasına çıkacak.

Zammın yüzde 7.66'ya çıkması durumunda da en düşük aylık 3 bin 252 Türk lirasını bulacak.

En düşük memur emeklisi maaşı ek ödeme dahil 3 bin 20 TL olacak! Eğer zam oranı 7.66 olursaa

MEMURA ÇİFTE KAZANÇ

Yüzde 6.39 artışa göre, aile yardımı dışında en düşük memur aylığı 3 bin 993 Türk lirasından 4 bin 248 Türk lirasına yükselmiş olacak.

Memurların aile yardımı da artmış olacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 542,63 Türk lirası alıyorken, 577,31 Türk lirasına ulaşacak. Zammın yüzde 7.66 çıkması durumunda tutarlar daha da yükselebilecek.

4 BİN 248 LİRA MAAŞ 577 LİRA AİLE YARDIMI

Taban aylıkta mevcutta 3 bin 993,01 alan memur, yüzde 6,39 zam oranında 4 bin 248,16 TL, yüzde 7,66 zam oranında ise 4 bin 298,85 TL almış olacak.

3 bin 20,66 TL alan emekli ise yüzde 6,39 oranına göre; 3 bin 213,68 TL, yüzde 7,66 oranıan göre de 3 bin 252,04 TL alacak.

Aile yardımında evli olan ise normalde 376,83 TL alırken, yüzde 6,39 zam oranı ile aile yardımı 400,91'e, yüzde 7,66'da ise 405,70 TL'ye çıkacak. 0-6 yaş arası çocuğu olan ise mevcutta 82,90 TL alıyorken, yüzde 6,39'da 88,20 TL, yüzde 7,66'da 89,24 TL alacak.

6 yaş üstü çocukta ise 41,45 TL alan kişi yüzde 6,39 oranı zam ile 44,10 TL, yüzde 7,66 oranında ise 44,62 TL aile yardımı alacak.

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Memur
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