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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli, memur, SGK ve Bağ-Kur'luya ne kadar zam yapılacak?

05.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2020 tüketici enflasyonuna göre 2021 Ocak zammı belli olmuştu. Emekli, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur’lulara yapılacak zam için gözler TÜİK’in Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli, memur, SGK ve Bağ-Kur'luya ne kadar zam yapılacak?

Emekli, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur’lular Temmuz ayında alacakları zam için TÜİK’in açıklamasını bekliyor. Geçen sene Aralık ayında açıklanan tüketici enflasyonuna göre Ocak ayında zam yapılmıştı. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçen sene Aralık ayında Aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek senelik enflasyon oranı ise %14.6 oldu

Şu anda eşi çalışmayan, iki çocuklu olan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi. Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra Temmuz ayı memur maaşı zammı belli olacak. Ocak ayında yapılan zama göre diğer memurların maaşları ise şöyle:

Lise mezunu teknisyen maaşı 4673 TL’den 5063’e yükseltildi.

Hemşirelerin 5447 TL olan maaşı 5893’e yükseltildi.

Vaizlerin maaşı 5836 TL’den 6311’e yükseltildi.

Polis memurunun maaşı 6369 TL’den 6883’e yükselirken Başkomiser maaş 7277’de 7858’e yükseltildi.

Uzman doktorlar 8656 TL alırken, maaşlar 9337 TL’ye çıkarıldı.

Avukatlar 7096 TL alırken Ocak ayı itibarıyla 7663 TL maaş almaya başladı.

Araştırma Görevlilerinin maaşı 7056 TL’den 7621’e yükselirken, profesörlerin maaşı 11 bin 957’den 12 bin 881’e çıkarıldı.

En yüksek maaşı alan Genel müdürler ise 13 bin 851 TL alırken Ocak ayında 14 bin 917 TL almaya başladı.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurluya ne kadar zam yapılacakaEn düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurluya ne kadar zam yapılacakk

EMEKLİ, MEMUR, MEMUR EMEKLİSİ, SGK VE BAĞ-KURLUYA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yukarıdaki rakamlar Ocak 2021 itibarıyla verildi. Şimdi emekli, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar Temmuz ayı itibarıyla alacakları zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Şu anda sizlere net bir rakam veremiyoruz. Zira bu hesaplamayı yapabilmek için TÜİK’in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması gerekiyor. Enflasyon rakamlarının ardından emekli, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur’lulara yapılan zam hesaplanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Memur sgk
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