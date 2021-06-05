En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli, memur, SGK ve Bağ-Kur'luya ne kadar zam yapılacak?

Emekli, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur’lular Temmuz ayında alacakları zam için TÜİK’in açıklamasını bekliyor. Geçen sene Aralık ayında açıklanan tüketici enflasyonuna göre Ocak ayında zam yapılmıştı. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçen sene Aralık ayında Aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek senelik enflasyon oranı ise %14.6 oldu

Şu anda eşi çalışmayan, iki çocuklu olan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi. Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra Temmuz ayı memur maaşı zammı belli olacak. Ocak ayında yapılan zama göre diğer memurların maaşları ise şöyle:

Lise mezunu teknisyen maaşı 4673 TL’den 5063’e yükseltildi.

Hemşirelerin 5447 TL olan maaşı 5893’e yükseltildi.

Vaizlerin maaşı 5836 TL’den 6311’e yükseltildi.

Polis memurunun maaşı 6369 TL’den 6883’e yükselirken Başkomiser maaş 7277’de 7858’e yükseltildi.