En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyona göre en düşük memur maaşı hesaplaması!

2021 Temmuz zammı sonrası memur maaşlarının ne kadar olacağı merak edilip araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle beraber Temmuz ayı maaş zam oranları da belirlenmiş olacak. Peki zam sonrası en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE HESAPLAMASI...

TÜİK 2020 senesi Aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklamıştı. TÜİK'in verilerine göre Aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek senelik enflasyon oranı ise %14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 senesi Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre %12,28 oranında artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu Aralık ayı enflasyon verileri ile beraber memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belirlenmişti. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.

Şu anda eşi çalışmayan, iki çocuklu olan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselmiş durumda.

Güncel zam oranları ise şu şekilde;



