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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur maaş hesaplaması

26.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memurlara yapılan zamlar belli oldu. Bunun üzerine vatandaşlar memur maaşlarını araştırmaya başladı. Peki maaş yüzde kaç yükseldi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur maaş hesaplaması...

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur maaş hesaplaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından edinilen bilgiye göre kamuda çalışanların ve emekli olan vatandaşların zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin maaşındaki artış, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

YÜZDE 7,33 ARTIŞ YAPILDI

Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaşındaki artış yüzde 3 olarak tahmin edilmekteydi. 2020 yılının ikinci altı aylık sürecinde enflasyon yüzde 8,37 oldu. Bu sebeple memur ve memur emeklilerinin maaşındaki artış hesaplanırken enflasyon dikkate alındı. Yüzde 3 olarak tahmin edilen memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 7,33 artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 8,37 artış yapıldı.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur maaş hesaplaması

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 4 bin 500 TL, en düşük emekli maaşı 3 bin 20 TL olacak.

MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI

Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşına gelen zammın ardından yeni ücretler şu şekildedir:

Vali: 14835 TL

Genel müdür: 14.914 TL

Memur: 4.841 TL

Şube müdürü: 7.839 TL

Kaymakam: 13.648 TL

Öğretmen: 6.049 TL

Polis memuru: 6.859 TL

Başkomiser: 7.833 TL

Mühendis: 8.001 TL

Hemşire: 5.868 TL

Araştırma görevlisi: 7.596 TL

Teknisyen: 5.038 TL

Uzman doktor: 9.314 TL

Vaiz: 6.285 TL

Avukat: 7.639 TL maaş alacak.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hükumet adına görüşmeler Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin tarafından yürütülecek. Türk-İş ve Halk-İş ile görüşülerek kamu işçilerinin 2021-2022 zammı ele alınacak.
Yaklaşık 10 milyon çalışanın ve emeklinin merakla beklediği maaş zammı ortaya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 13,70 yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 19,44 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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