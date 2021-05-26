En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur maaş hesaplaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından edinilen bilgiye göre kamuda çalışanların ve emekli olan vatandaşların zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin maaşındaki artış, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.
Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaşındaki artış yüzde 3 olarak tahmin edilmekteydi. 2020 yılının ikinci altı aylık sürecinde enflasyon yüzde 8,37 oldu. Bu sebeple memur ve memur emeklilerinin maaşındaki artış hesaplanırken enflasyon dikkate alındı. Yüzde 3 olarak tahmin edilen memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 7,33 artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 8,37 artış yapıldı.
En düşük memur maaşı 4 bin 500 TL, en düşük emekli maaşı 3 bin 20 TL olacak.
Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşına gelen zammın ardından yeni ücretler şu şekildedir:
Vali: 14835 TL
Genel müdür: 14.914 TL
Memur: 4.841 TL
Şube müdürü: 7.839 TL
Kaymakam: 13.648 TL
Öğretmen: 6.049 TL
Polis memuru: 6.859 TL
Başkomiser: 7.833 TL
Mühendis: 8.001 TL
Hemşire: 5.868 TL
Araştırma görevlisi: 7.596 TL
Teknisyen: 5.038 TL
Uzman doktor: 9.314 TL
Vaiz: 6.285 TL
Avukat: 7.639 TL maaş alacak.
Hükumet adına görüşmeler Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin tarafından yürütülecek. Türk-İş ve Halk-İş ile görüşülerek kamu işçilerinin 2021-2022 zammı ele alınacak.
Yaklaşık 10 milyon çalışanın ve emeklinin merakla beklediği maaş zammı ortaya çıkacak.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 13,70 yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 19,44 artış gösterdi.
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