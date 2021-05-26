En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur maaş hesaplaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından edinilen bilgiye göre kamuda çalışanların ve emekli olan vatandaşların zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin maaşındaki artış, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

YÜZDE 7,33 ARTIŞ YAPILDI

Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaşındaki artış yüzde 3 olarak tahmin edilmekteydi. 2020 yılının ikinci altı aylık sürecinde enflasyon yüzde 8,37 oldu. Bu sebeple memur ve memur emeklilerinin maaşındaki artış hesaplanırken enflasyon dikkate alındı. Yüzde 3 olarak tahmin edilen memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 7,33 artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 8,37 artış yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 4 bin 500 TL, en düşük emekli maaşı 3 bin 20 TL olacak.

MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI

Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşına gelen zammın ardından yeni ücretler şu şekildedir:

Vali: 14835 TL

Genel müdür: 14.914 TL

Memur: 4.841 TL

Şube müdürü: 7.839 TL

Kaymakam: 13.648 TL

Öğretmen: 6.049 TL

Polis memuru: 6.859 TL

Başkomiser: 7.833 TL

Mühendis: 8.001 TL

Hemşire: 5.868 TL