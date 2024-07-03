En düşük ve en yüksek mevduat faizi oranları belli oldu: Bankalar arasında uçurum kadar fark… 32 ve 46 gün vadeye dikkat!

Merkez Bankası’nın geçen hafta Para Politikası Kurulu kararı sonrası izlediğini söylediği TL mevduat faizlerinde gözle görünür bir yükseliş yaşanmasa da bu hafta bankalar arası faiz farkı oldukça açıldı.

Bankalar en çok tercih edilen 92 gün vadeli TL mevduata yüzde 35 faiz de veriyor yüzde 52 de. 50 bin lira altı tasarrufa kamuda yüzde 40-43 arası değişen TL mevduat faizi İş Bankası’nda yüzde 43, Enpara’da yüzde 42, Akbank’ta yüzde 37, Garanti’de yüzde 46, Denizbank’ta yüzde 49, ING’de yüzde 52 olarak uygulanıyor. Merkez Bankası haziran Para Politikası Kurulu toplantısı öncesindeki haftalarda bankalar mevduat faiz oranlarında indirime gitmeye başladı. Öyle ki PPK öncesi günden bir ay öncesine göre 4 puanlık düşüşler gözlendi TL mevduat faizlerinde ve en yüksek miktarlı tasarrufa bile yüzde 50 faiz veren banka neredeyse yoktu.

PPK sonrası karar metninde Merkez Bankası TL mevduat faizlerindeki seyri izlediğini gerekirse makroihtiyati tedbir alacağını açıkladı. Buna karşılık yeni haftaya bazı bankalar mevduat faizinde indirimle girdi bazı bankalar ise sadece 1 puanlık artışlara imza attı.

BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

İstenilen seviyede artışın yaşanmadığı TL mevduat faizlerinde bankalar arası fark bu hafta oldukça açıldı. Bankaların internet siteleri ve bültenlerinden edinilen bilgiye göre en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduata yüzde 35 veren banka da bulunuyor, yüzde 52 veren banka da.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde, 10 mevduat bankası arasında 3 aya kadar vadeli mevduatta 50 bin lira altı tasarrufa en düşük TL mevduat faizini yüzde 35 ile Halkbank veriyor. Halkbank’ı yüzde 37 faiz oranıyla Akbank takip ederken Vakıfb ank yüzde 41, Ziraat Bankası ve Enpara yüzde 42, İş Bankası yüzde 43, Yapı Kredi yüzde 46, Garanti BBVA yüzde 57, Denizbank yüzde 50, ING Türkiye ise yüzde 52 faiz öneriyor. En yüksek miktarlı tasarrufa uygulanan faiz oranlarında da bankalar ayrışıyor.

5 MİLYON LİRAYA KADAR OLAN MEVDUATTA FAİZLER

Halkbank yine 3 aya kadar vadelide 5 milyon liraya kadar olan mevduata yüzde 40 ile en düşük faizi veren banka olmayı Akbank ile paylaşırken Ziraat Bankası'nın sitesinde milyon lira üzeri tasarrufl ara verilen faiz oranı yer almıyor ve en yüksek faiz oranı yine yüzde 42 olarak yer alıyor. Akbank 3 aya kadar vadeli 5 milyon lira üzeri mevduata yüzde 40 verirken rakam 10 milyon lira da olsa faiz yüzde 40 olarak belirlenmiş durumda. Vakıfb ank 5 milyon lira üzerine 3 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 45 faiz önerirken İş Bankası da yüzde 45 veriyor. İş Bankası 10 milyon ve üzeri mevduata ise yüzde 46 faiz öneriyor 3 aya kadar vadede. Yapı Kredi 3-10 milyon lira arası mevduata 3 aya kadar vadede yüzde 47 faiz veriyor, Enpara 3 aya kadar vadeli mevduata 1 milyon üzerine yüzde 50,5 faiz oranı belirledi. Garanti BBVA ise 5 milyon üzeri mevduatlara yüzde 52 faiz ile politika faizini öneriyor. ING Türkiye'de ise mevduatın büyüklüğü fark etmiyor yine yüzde 52 faiz veriliyor.

32 VE 46 GÜN VADEDE MİKTAR ÖNEMLİ

Bankaların daha kısa vadelerde faiz oranları daha düşük belirlenmiş durumda. Yine incelediğimiz 10 mevduat bankası arasında 32 gün vadeli TL mevduata 50 bin liraya kadar en düşük faiz yüzde 37 ile Akbank’ta. Akbank’ı yüzde 39 faiz oranı ile Halkbank ve Vakıfb ank izlerken, Ziraat Bankası ve Enpara yüzde 40, İş Bankası yüzde 42, Yapı Kredi ve Garanti BBVA yüzde 46, Denizbank yüzde 49, ING Türkiye ise yüzde 52 faiz oranı öneriyor. 46 gün vade bankaların 32 gün vadeye göre faiz oranlarında bir değişim yaratmıyor.

Aynı bankalar daha yüksek mevduatlara 32 ve 46 gün vadede daha yüksek faiz oranları veriyor. Garanti BBVA 32 ve 46 gün vadede 5 milyon üzeri tasarrufa yüzde 50 faiz verirken, Enpara'da 1 milyon üzeri tasarrufa 32 gün vadede yüzde 48,3, 46 gün vadede yüzde 49 faiz oranları öneriyor. Vakıfbank 32 ve 46 gün vadede 5 milyon üzerine yüzde 44, İş Bankası 32 ve 46 gün vadede 1-10 milyon liraya yüzde 44, 10 milyon lira üzerine yüzde 45 faiz öneriyor. Akbank 32 ve 46 gün vadelerde 10 milyon liraya kadar yüzde 40 faiz veriyor.

TL MEVDUATIN TOPLAM İÇİNDEKİ ORANI YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre 21 Haziran ile biten hafta itibariyle sektördeki TL mevduat miktarı 10 trilyon 295 milyar 700 milyon liraya yükseldi. Bu mevduatın 6 trilyon 124 milyar 123 milyon lirası gerçek kişilerin, 3 trilyon 325 milyar 109 milyon lirası ticari kuruluşların, 846 milyar 467 milyon lirası da resmi ve diğer kuruluşların. BDDK verilerine göre 21 Haziran ile biten hafta itibariyle kur korumalı mevduat hariç standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki oranı yüzde 50,09 seviyesine geldi. 14 Haziran haftasında TL mevduatın oranı yüzde 50,34 ile tarihi zirvesine çıkmıştı. Yılbaşında yüzde 41,5 olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 8.6 puan yükseldi.







