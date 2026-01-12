FİNANS

En fazla Almanya'ya satıldı! 614 milyon doları aşkın gelir

Türkiye, 2025'te en fazla fındık ihracatını 614 milyon doları aşkın gelirle Almanya'ya gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden aldığı bilgilere göre, Türkiye 2025 yılında 122 ülke ve serbest bölgeye 238 bin 704 ton fındık ihracı karşılığında 2 milyar 255 milyon 360 bin 699 dolar gelir sağladı.

Almanya, fındık satışı yapılan ülkeler arasında 63 bin 253 ton karşılığında 614 milyon 552 bin 688 dolarla ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 48 bin 87 ton karşılığında 433 milyon 274 bin 442 dolarla İtalya, 14 bin 163 ton ve 126 milyon 750 bin 883 dolarla da Fransa üçüncü oldu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

fındık Almanya İhracat
