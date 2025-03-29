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En fazla hasar ödemesi kurutmalık üzüme yapıldı!

29.03.2025 14:45
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Tarım sigortaları kapsamında geçen yıl en fazla hasar tazminatı yüzde 23,8'lik payla kurutmalık üzüm için ödendi.

En fazla hasar ödemesi kurutmalık üzüme yapıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, devlet destekli tarım sigortası uygulamaları her yıl üreticilerin ihtiyacına göre genişletiliyor.
Buna göre, geçen yılın temmuz-aralık aylarını kapsayan ikinci döneminde 8 milyar 642 milyon 493 bin 927 lira, geçen yılın tamamında da 10 milyar 503 milyon 613 bin 164 lira prim desteği ödemesi yapıldı.

DEVLET DESTEKLİ TARIM ARTTI

Devlet destekli tarım sigortalarında sigorta bedeli geçen yılın ikinci yarısında 617 milyar 923 milyon 802 bin 462 lira olurken, yılın tamamında 1 trilyon 82 milyar 199 milyon 247 bin 919 lira olarak gerçekleşti.
Geçen yıl düzenlenen tarım sigortası poliçe sayısı 3 milyon 261 bin 191 oldu. Bu poliçelerde yüzde 82,7'lik payla bitkisel ürün sigortası ilk sırada yer aldı. Büyükbaş hayvan hayat sigortasının yüzde 13, küçükbaş hayvan hayat sigortasının da yüzde 2,7 paya sahip olduğu görüldü. Temmuz-Aralık 2024 döneminde düzenlenen poliçe sayısı da 1 milyon 474 bin 337 oldu.

TARIM VE HAYVANCILIKTA SİGORTA

Bakanlık verilerine göre, geçen yıl 6 milyon 898 bin 814 büyük ve 14 milyon 591 bin 162 küçükbaş hayvan sigortalandı. Ayrıca 35 milyon 432 bin 931 dekar bitkisel üretim ve 150 bin 225 dekar sera alanı sigorta kapsamında yer aldı.
Bu dönemde, bir önceki yıla göre bitkisel ürün sigortalarında yüzde 14,3, kümes hayvanları hayat sigortasında yüzde 29,3 ve su ürünleri hayat sigortasında yüzde 25,9 artış yaşandı.

ÜRETİCİLERE YAPILAN HASAR ÖDEMELERİ

Geçen yıl hasar ödemesine esas ürünler arasında ilk sırada yüzde 23,8'lik payla kurutmalık üzüm yer aldı. İkinci sırada yüzde 20,6 payla buğday, üçüncü sırada da yüzde 12,4 payla sofralık üzüm geldi. Bir önceki yıl ise yüzde 29,3 payla kayısı ilk sırada yer almıştı.
Hayvansal üretim branşlarında geçen yıl üreticilere 5 milyar 36 milyon 146 bin 57 lira hasar ödemesi yapılırken, hasar nedenlerinin sırasıyla yüzde 39,1 ile "ölüm", yüzde 36,3 ile "yavru atma", yüzde 13,6 ile "zorunlu kesim" olduğu görüldü.
Hayvan ölümleri için 1 milyar 970 milyon liralık hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildi.
Bitkisel üretim branşlarında da üreticilere 6 milyar 964 milyon 875 bin 917 lira hasar ödemesi yapıldı. Hasar nedenlerinde ilk sırada yüzde 53 ile "dolu", ikinci sırada yüzde 25,9 ile "don", üçüncü sırada yüzde 6,1 ile "kuraklık" yer aldı.
Dolu zararı için ödenen hasar tazminatı da 3 milyar 692 milyon lira olarak kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım
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