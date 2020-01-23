En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,95'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi", yüzde 0,91'le "Anadolu Hayat Emeklilik İkinci Hisse Senedi" ve yüzde 0,91'le "Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053982 -0,95 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069181 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,148018 -0,91 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130727 -0,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,113031 -0,90 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023371 -0,86 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088125 -0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042082 -0,85 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022551 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025371 -0,83(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

