En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035492 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032749 0,62 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034943 0,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019679 0,62 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031761 0,61 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020007 0,60 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032721 0,60 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033805 0,60 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032423 0,60 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032854 0,58(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

