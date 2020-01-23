FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,05'le "İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon", yüzde 0,79'la "QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu" ve yüzde 0,77'yle "Actus Portföy Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Kazandıranlar Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,269948 1,05 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,294081 0,79 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,122119 0,77 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030575 0,72 Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,303744 0,69 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,176969 0,68 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025961 0,67 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051594 0,67 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027520 0,66 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,973036 0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Sompo / Şimşek: İklim değişikliğinde kritik dönemeçteyizSompo / Şimşek: İklim değişikliğinde kritik dönemeçteyiz
Iraklı kadın milletvekilleri, iş birliği için Samsun’daIraklı kadın milletvekilleri, iş birliği için Samsun’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kazandıran yatırım fonları, Fon piyasası, yatırım fonları,

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bir ile daha hızlı tren geliyor

Bir ile daha hızlı tren geliyor

15 yıldır kasasında saklıyor! 20 YTL için 50 bin lira istiyor

15 yıldır kasasında saklıyor! 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sompo / Şimşek: İklim değişikliğinde kritik dönemeçteyiz

Sompo / Şimşek: İklim değişikliğinde kritik dönemeçteyiz

Iraklı kadın milletvekilleri, iş birliği için Samsun’da

Iraklı kadın milletvekilleri, iş birliği için Samsun’da

30 bin bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvuru şartları nelerdir?

30 bin bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvuru şartları nelerdir?

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Alaboyun: “Açıklamalarda holdingimiz töhmet altında tutulmaya çalışılmıştır”

Alaboyun: “Açıklamalarda holdingimiz töhmet altında tutulmaya çalışılmıştır”

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.