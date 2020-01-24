En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,29'la "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31'le "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,13'le "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,076275 2,29 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,474694 1,31 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,418095 1,13 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,919514 0,82 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092839 0,74 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,485775 0,68 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,817282 0,55 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030741 0,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581560 0,51 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,684138 0,51(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

