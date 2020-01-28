En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,76 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,82 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,49 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081281 3,76 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027998 1,82 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,821814 1,49 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,512715 1,25 QNB Finans Portföy Altın BYF 27,055522 0,91 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065233 0,75 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042909 0,72 İş Portföy Altın Fonu 0,033380 0,72 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025332 0,71 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040976 0,70(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

