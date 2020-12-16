En karlı yatırım yöntemleri 2021... Hangi yatırım araçlarına yatırım yapılır? İşte paranızı değerlendirmenin en iyi yolları!

Paranınızı biriktirip yastık altında ya da bankada bekletmek yerine yatırım yapmak istiyorsanız sizin için 10 farklı yatırım önerisi hazırladık. Hangi yatırım aracına yatırım yaparsam daha fazla kazanırım sorusu soranlara bu yatırım araçlarının kazandırdığı gibi kaybettirebileceğini de belirtelim. Geleneksel olarak yastık altında para biriktirme ya da altın alıp bir köşede bekletme dönemleri geride kaldı. Artık altın dışında; vadeli mevduat, döviz, hisse senedi, repo, yatırım fonu gibi birçok yatırım yöntemleri var. PARANIZI DEĞERLENDİRMENİN EN İYİ YOLLARI! Tasarruf yaparak biraz para biriktirdikten sonra parayı nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız sizin için, paranızı değerlendirebileceğiniz en iyi yolları derledik. Paramı nasıl değerlendirelim sorusuna cevap aramayın, işte paranızı değerlendireceğiniz en önemli 10 öneri! Aşağıda listelediğimiz yatırım araçları kesinlikle kar sağlayacak olarak görmemenizi ve değişen kur fiyatlarına göre kaybetme riskinizin de olduğunu belirtelim. ALTINA YATIRIM YAPMAK KAR SAĞLAR MI? Türk insanının en çok sevdiği yatırımlardan birisi de altına yatırım. Altına yatırım yapmak karlı mıdır net cevap veremiyoruz ama geçmiş tarihlerdeki fiyatları kontrol ettiğimizde, altın fiyatları uzun vadede her zaman karlı olmuştur. Altın ve kıymetli metaller her zaman yükselen ve değeri artan önemli bir yatırım aracıdır. Son yıllarda altınla birlikte gümüşün de fiyatları artmış, gümş de yatırımcısına kar getiren bir yatırım aracı olmuştur. Neye yatırım yapsam daha çok kar alırım araştırması yapanlar için önerilerimizden birisi de altın olacaktır. Örneğin 2013 yılında 170 TL olan çeyrek altının fiyatı 2020'de 800 TL'yi bile görmüştür. Bu yüzden altın al sat yapmak ve altına yatırım yapmak uzun vadeli olursa kazanç sağlayabilir. Kısa vadeli yatırımlarda kaybetme riski olabilir.

DÖVİZ YATIRIM YAPMAK KARLI MIDIR? Altından sonra en çok bilinen ve Türk halkının yatırım yaptığı araç dövizdir. Döviz hesabı açarak dövize yatırım yapıyor özellikle dolar ve euro alıyoruz. Dövize yatırım yapmak kar sağlar mı sorusuna ise şöyle cevap verelim; 2015'te dolar fiyatı 2,72515 lira iken şu an doların fiyatı 7,3859 lira oldu. Daha çok borç alıp verirken dolar üzerinden bu işlemi yapmayı tercih ediyoruz. Doların sürekli uzun vadede çıkış gösterdiğini belirtelim fakat kısa vadede kaybetme riski olabilir. MEVDUATA YATIRIM Paranızı mevduata yatırım yaparak değerlendirebilirsiniz. Mevduata yatırım yapmak nedir ya da mevduat nedir gibi soruların cevabını arıyorsanız; mevduata yatırım yapmak Türk Lirasına yatırım yapmaktır. Türk Lirasına yapılan yatırımın en güzel taraflarından birisi de paranızın ne kadar olduğunu bilmeniz ve değerinin düşmeyeceğini görebilmenizdir. Kazancınızın altına düşme durumu olmayacağı için risksiz ama çok kazanç sağlamayan bir yatırım yöntemidir. Paramı mevduata yatırım yapsam kar sağlar mıyım diye soracak olursanız; kazanç kısmı, bankanızın verdiği vadeli mevduat faiz oranı ve paranızın miktarına göre değişkenlik gösterecektir. Vadeli mevduat garantili bir yatırımdır, size çok kazanç sağlamayabilir ama altın ve döviz de olduğu gibi çok kazanacağım derken tehlikeli sularda yüzmezsiniz.

HİSSE SENEDİ KARLI MIDIR? Hisse senedine yatırım yapmak kar sağlar mı? Son zamanlarda Borsa İstanbul'da yaşanan hareketli günlerden dolayı bu sorunun cevabı çok araştırılmaya başlandı. Borsa ve hisse senedi en fazla riski taşıyan yatırım gruplarındandır. Hisse senedi nasıl alınır merak edenlerin mutlaka bir uzmanla birlikte çalışmasını öneriyoruz. Yatırım uzmanlarının yönlendirmesiyle hisse senedi belki karlı olabilir fakat kulaktan dolma bilgilerle hisse senedi alıp borsaya girmeyi düşünüyorsanız bu şekilde risk almamanızı tavsiye ederiz. Ya borsa endeksi çok düşükken denemek amaçlı küçük miktarlarla hisse alabilir ya da garanti olduğunu bildiğiniz kağıtlardan alabilirsiniz. EMLAK GAYRİMENKUL ALIMI Son yılların en gözde yatırımlardan birisi de gayrimenkule yapılan yatırımdır. Özellikle aldığınız gayrimenkulün yeri değerlendiyse aldığınız fiyatın 3 ya da 4 katına satmanız da mümkün olabilir. Son zamanlarda tanınmış sanatçıların çoğu geleceklerini garanti altına almak için ev aldığını açıklıyorlar. Gayrimenkule yatırım yapmak kar sağlar mı sorusuna cevap olarak, yükselen emlak fiyatlarının birkaç yıl sonra düşebileceğini de belirtelim. Ulaşımı kolay olan, metro, metrobüs gibi ulaşım araçlarına yakın olan konutlardan satın almak karlı olabilir.

BES'E YATIRIM Zorunlu olarak başlatılan bireysel emeklilik sistemine birçok çalışan kendi kararıyla son vererek yatırım yapmak istemiyor. Bireysel olarak da BES'e yatırım yapmanın birçok yolu var. İlk yaygın olduğu dönemlerde BES'e yatırım yapanlar oldukça güzel sonuçlar aldı. BES'e yatırım yapmak karlı mıdır? BES'e yapılan yatırım da mevduata yapılan yatırım gibi kazançlı olmasa da değerli bir yatırım aracıdır. BES'e yatırım yaparken en büyük avantajınız devletin sağladığı %25’lik gelir vergisidir. Siz eğer BES hesabınızdan 200 liralık bir birikim yapıyorsanız devlet size destek olarak her ay bu miktarı 250 lira olarak hesabınıza yatırılmasını sağlar. BES'te yaptığınız birikimleri dilerseniz Bireysel Emeklilik Sigortası şirketleri aracılığı ile; fon, tahvil ve hisse senedi gibi yerlerde de değerlendirilir. Bireysel Emeklilik Sigortası şirketinin size belirlediği yıl bittikten sonra birikiminizi maaş olarak alabilir ya da tamamını çekebilirsiniz. REPOYA YATIRIM Kısa dönemli bir menkul kıymetin belirli bir süre sonra ilk satıcı tarafından geri alınması işlemidir. Peki repoya yatırım yapmak kar sağlar mı?Repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler şunlardır; devlet tahvilleri, hazine bonoları, banka bonoları, banka garantili bonolar, kamu ortaklığı idaresi ve Toplu Konut idaresince ihraç edilen borçlanma senetleri ile borsa işlem gören borçlanma senetleri.