En pahalı kiralara sahip iller belli oldu! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller...

Kira fiyatlarındaki artış sürüyor. Eylül ayında Türkiye genelinde ortalama kiralar 22 bin TL oldu. En yüksek kira bedellerinde İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir ve Antalya ilk sıralarda yer almaya devam etti. Eylül'de Muş ve Aksaray illeri, ortalama 12 bin TL ile en düşük kiraların ölçüldüğü iller olarak öne çıktı. Türkiye’de geçen ayki verilere göre "en ucuz 15 il" hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

En pahalı kiralara sahip iller belli oldu! İşte Türkiye'de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller...
Cansu Akalp

Konut piyasasının hareketli olduğu ve ev taşıma aktivitesinin yüksek olduğu yaz ayları geride kalırken, eylül itibarıyla sektördeki son durum da belli oldu.

Türkiye Gazete'sinden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından "ilandaki konutlar dikkate alınarak" yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye genelinde ortalama kira fiyatı Eylül 2025 döneminde 22 bin TL olarak gerçekleşti.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Analizde, kiraların en pahalı olduğu ilk 10 şehir şöyle sıralandı:

1-İstanbul: 33 bin TL

2-Muğla: 30 bin TL

3-Ankara: 27 bin TL

4-İzmir: 25 bin TL

En pahalı kiralara sahip iller belli oldu! İşte Türkiye de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller... 1

5-Antalya: 24 bin TL

6-Kocaeli: 23 bin TL

7-Diyarbakır: 22 bin 500 TL

8-Çanakkale: 22 bin TL

9-Bursa: 20 bin TL

10-Adana: 20 bin TL

En pahalı kiralara sahip iller belli oldu! İşte Türkiye de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller... 2

EN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER

Kiraların en düşük olduğu ilk 15 şehir ise şunlar oldu:

1-Muş: 12 bin TL

2-Aksaray: 12 bin TL

3-Isparta: 13 bin TL

4-Burdur: 13 bin TL

5-Yozgat: 13 bin TL

6-Şırnak: 13 bin TL

7-Kars: 13 bin 500 TL

8-Bayburt: 13 bin 500 TL

9-Siirt: 14 bin TL

10-Mardin: 14 bin TL

11-Hakkâri: 14 bin TL

12-Düzce: 14 bin TL

13-Kırıkkale: 14 bin TL

14-Osmaniye: 14 bin TL

15-Kütahya: 14 bin 500 TL

En pahalı kiralara sahip iller belli oldu! İşte Türkiye de en ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller... 3

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İstanbul Gayrimenkul Değerlemenin mayıs ayı raporunda, ortalama kiralar 20 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece 3 ayda kiralarda %10’luk bir artış gerçekleşmiş gözüküyor.

-Yüksek kiralı şehirler genellikle batıda yer alıyor. Ancak doğu illerinden Diyarbakır, en pahalı ilk 10 şehir arasında bulunuyor.

-En uygun kiraya sahip şehirler ağırlıklı olarak doğuda yer alırken; Aksaray, Isparta, Burdur, Kütahya gibi orta-batı Anadolu şehirleri ve Düzce gibi Marmara Bölgesi’ne yakın iller de “ucuzluk” anlamında çeşitlilik sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kira konut
