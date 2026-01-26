FİNANS

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerle altının fiyatı bugün tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı dönemde 2026 yılı için başka bir yatırım önerisinde daha bulundu. Memiş, BES ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler, altın ve diğer değerli metallere olan ilgiyi yeniden artırdı. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın piyasasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak, 2026 yılda yatırım için bakırı işaret etti.

"EN SON 50 YIL ÖNCE OLMUŞTU"

Memiş, altın fiyatlarının bu denli artmasıyla ilgili "Ocak bitmeden 5.075 dolar seviyesi görüldü. 5 bin dolar seviyesinde kapanış yaparsa 5.500'e kadar önü açılır. 50 yılda bir olan trend görüyoruz. En son 50 yıl önce olmuş bu trend. Eğer bu döngü devam ederse altın düşecek mi yükselecek mi yerine 'altın sahibi olabilecek miyiz?' diye sorular sormamız gereken bir sürece gireceğiz." diye konuştu.

Gümüşle ilgili rallinin devam ettiğini söyleyen para piyasaları uzmanı İslam Memiş,
"Gümüş daha çok yükseldi. Altın gümüş rasyosu 47 seviyesine kadar geriledi. 150 gram fiyatı, ons taraftada 108 dolar seviyesi var. Orda ralli hala devam ediyor." dedi.

"BU YILIN ASIL YILDIZI BAKIR OLABİLİR"

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde konuşan Memiş, yatırımcıların yeni fırsatlara odaklanması gerektiğini belirterek, "Gümüşü kaçıranlar sakın üzülmesin. Bu yılın asıl yıldızı bakır olabilir" ifadelerini kullandı.

"Genelde merkez bankalarının paraları reddettiği ve savaşların olduğu dönemlerde oluyor. Ne savaş var ne de büyük bir kriz var dünyada. Metal milliyetçiliği var. Platin, palladium tarafında" diyen Memiş, Elon Musk’ın açıklamalarını hatırlatarak, dünyadaki elektrik tesisatlarının ve altyapının yapay zekanın enerji ihtiyacına göre yeniden dizayn edileceğini, bunun da devasa miktarda bakır kablo ve malzeme kullanımı anlamına geleceğini söyledi.

"BİLMEDİĞİNİZ PİYASAYA GİRMEYİN"

İslam Memiş, "Acemi yatırımcılara diyoruz ki; Bilmediğiniz piyasaya girmeyin bütün varlığınızı yatırmayın. Yılın bitmesine 11 ay var o yüzden çok aceleci olup panik yapmamak lazım. Döviz borsa tarafı ucuz. Bitcoin geriledi." ifadelerini kullandı.

POMPA FİYATLARINA ZAM GELEBİLİR!

Petrol fiyatlarının artışına da değinen Memiş, "Petrol 67-68 seviyesine kadar çıkacak. Pompa fiyatlarına zam gelebilir. Bu hafta yeni bir zam gelebilir." diyerek gelebilecek zammı açıkladı.

BES ile ilgili de "Uzun vadeli fonlarda yüzde 50'si altın yüzde 50'si gümüş olursa BES'in mantıklı olduğunu düşünüyorum. Devlet %20 veriyor. Ordaki fonları değiştirebiliyorsunuz ama yüzde 50'si altın yüzde 50'si gümüş olursa gümüş ve altın biriktirmiş oluyorsunuz. " ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
