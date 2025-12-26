FİNANS

En ucuz konut kredileri belli oldu! İşte QNB, Akbank, Ziraat Bankası oranları...

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kredi piyasasında dengeler değişti. Son haftalarda finansman faizlerinin belirgin şekilde gerilediği tek kalem konut kredileri olurken, bu alanda oranlar %2,49 seviyesine kadar indi. Taşıt ve ihtiyaç kredilerinde ise düşüş sınırlı kaldı. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar...

Cansu Akalp

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz indirimlerinin kredi oranlarına tam olarak yansımaması, tüketiciye de fren yaptırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 19 Aralık ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 835,34 milyar liraya yükseldi. Önceki haftaya göre toplam tüketici kredi hacminde yaklaşık 5,4 milyar liralık bir artış yaşanırken; bu rakam, son 6 haftanın da en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçen hafta konut kredileri hacminde 2,7 milyar lira ve ihtiyaç kredilerinde 3 milyar liralık bir artış gözlemlenirken; taşıt kredilerinde ise 350 milyon liralık gerileme dikkat çekti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Son haftalarda finansman faizlerinin hissedilir şekilde gerilediği tek alan konut kredileri oldu. TCMB’nin aralık ayındaki son faiz indirimi öncesinde %2,69 olan en düşük konut kredisi faizleri, bugün %2,49 seviyesine kadar geriledi.

26 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük faizli konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,49
-QNB: %2,64
-Akbank: %2,65
-Albaraka: %2,65 (Kâr payı oranı)
-Garanti BBVA: %2,69

1 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisinin 10 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL
-Kredi Vadesi: 120 ay
-Kredi Oranı: %2,49
-Aylık taksit: 26 bin 273 TL
-Toplam geri ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Kuveyt Türk: %3,01 (Kâr payı oranı)
-Vakıf Katılım: %3,04 (Kâr payı oranı)
-Akbank: %3,10
-TEB: %3,14
-Garanti BBVA: %3,15

300 BİN TL/24 AY VADE

En düşük orana göre 300 bin TL taşıt finansmanının 2 yılda geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 300 bin TL
-Finansman Vadesi: 24 ay
-Finansman Oranı: %3,01
-Aylık taksit: 19 bin 501 TL
-Toplam geri ödeme: 469 bin 753 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

-Alternatif Bank: %2,79
-QNB: %2,99
-TEB: %2,99
-ING: %3,44
-Yapı Kredi: %3,49

125 BİN TL/12 AY VADE

En düşük orana göre 125 bin TL ihtiyaç kredisinin 1 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Kredi Oranı: %2,79
-Aylık taksit: 13 bin 32 TL
-Toplam geri ödeme: 157 bin 13 TL

