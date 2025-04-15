En ucuzuydu... Fiyatı birkaç ayda 2 katına çıktı! 'Değeri bu değil, en fazla 5 lira olması lazım'

Yumurta en ucuz protein kaynağı ancak son dönemde artan fiyatlarla gündemde. Fiyat birkaç ayda iki katına çıktı. Sektör temsilcileri fiyattaki yükselişin geçici olduğu görüşünde.

NTV'de yer alan habere göre; bir esnaf "10 gün önce yumurtanın bir yumurta hesaplarsan 6 liraya geliyordu, şimdi 8 liraya geliyor" dedi.

FİYATI 14 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Organiği, tarlada gezeni, kümeste bekleyeni fark etmiyor; fiyat artışı yumurtanın her türlüsüne yansıyor. Pazarda yumurtanın tanesi en ucuz 8 liradan satılıyor. Bazı marketlerde fiyat 6,5 liraya kadar düşse de türüne göre 14 liraya kadar çıkıyor.

Pazardaki bir vatandaş "8'e aldım, geçen hafta 10'a aldım, şimdi 12" derken bir başkası da "Eskisine göre mesela yarı yarıya alıyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de yumurta fiyatları son 9 ayda 2'ye katlandı. Son bir ayda artış yüzde 10'a yaklaştı. Satıcılara göre yumurta daha üreticiden yüksek fiyatta çıkıyor, tüketiciye ulaşana kadar üzerine ek maliyetler biniyor.

"YUMURTANIN DEĞERİ BU DEĞİL BENCE, 5 LİRA OLMASI LAZIM EN FAZLA"

Bununla ilgili "Yem pahalı olunca her şeye zam geliyor. Nakliyeler pahalı, İstanbul'a Konya'dan bir arabanın gelmesi 40-50 bin lira. Yumurtanın değeri bu değil bence, bir 5 lira olması lazım en fazla" değerlendirmesi yapıldı.

"BOŞ KARTON 1,5 LİRA"

Bir pazarcı esnafı ise "Benim bu tezgahımın aylık kirası 25 bin lira, sigortamla 33 bin lira. Poşeti moşedi boş ver artık bırak gitsin önemli değil, şu boş karton 1,5 lira" dedi.

Bazı haber kaynaklarında yumurta fiyatlarını ihracatın artırdığı yer alsa da sektör temsilcilerine göre yaklaşık 5 ay önce görülen kuş gribinin etkileri hala sürüyor. Piyasadaki yumurta talebini karşılayacak kadar üretim yapılamıyor. Fiyatlarda en erken 2 hafta sonra düşme ihtimali olduğu belirtiliyor.