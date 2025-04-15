FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En ucuzuydu... Fiyatı birkaç ayda 2 katına çıktı! 'Değeri bu değil, en fazla 5 lira olması lazım'

En ucuzuydu... Fiyatı birkaç ayda 2 katına çıktı! 'Değeri bu değil, en fazla 5 lira olması lazım'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
15.04.2025 08:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En ucuz protein kaynağı olarak görülen yumurta, bir süredir yükselen fiyatlarıyla gündemden düşmüyor. Birkaç ayda fiyatı iki katına çıkan yumurtada, fiyatlardaki artışın sebebine dair farklı nedenler gösterilirken vatandaş ise eskisine göre yarı yarıya aldıklarını belirtiyor. Yumurtanın tanesi en ucuz 8 TL'ye satılırken fiyat bazı yerlerde 14 TL'ye kadar çıkıyor.

En ucuzuydu... Fiyatı birkaç ayda 2 katına çıktı! 'Değeri bu değil, en fazla 5 lira olması lazım'

Yumurta en ucuz protein kaynağı ancak son dönemde artan fiyatlarla gündemde. Fiyat birkaç ayda iki katına çıktı. Sektör temsilcileri fiyattaki yükselişin geçici olduğu görüşünde.

y1

NTV'de yer alan habere göre; bir esnaf "10 gün önce yumurtanın bir yumurta hesaplarsan 6 liraya geliyordu, şimdi 8 liraya geliyor" dedi.

p1

FİYATI 14 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Organiği, tarlada gezeni, kümeste bekleyeni fark etmiyor; fiyat artışı yumurtanın her türlüsüne yansıyor. Pazarda yumurtanın tanesi en ucuz 8 liradan satılıyor. Bazı marketlerde fiyat 6,5 liraya kadar düşse de türüne göre 14 liraya kadar çıkıyor.

y2

Pazardaki bir vatandaş "8'e aldım, geçen hafta 10'a aldım, şimdi 12" derken bir başkası da "Eskisine göre mesela yarı yarıya alıyoruz" dedi.

y3

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de yumurta fiyatları son 9 ayda 2'ye katlandı. Son bir ayda artış yüzde 10'a yaklaştı. Satıcılara göre yumurta daha üreticiden yüksek fiyatta çıkıyor, tüketiciye ulaşana kadar üzerine ek maliyetler biniyor.

y4

"YUMURTANIN DEĞERİ BU DEĞİL BENCE, 5 LİRA OLMASI LAZIM EN FAZLA"

Bununla ilgili "Yem pahalı olunca her şeye zam geliyor. Nakliyeler pahalı, İstanbul'a Konya'dan bir arabanın gelmesi 40-50 bin lira. Yumurtanın değeri bu değil bence, bir 5 lira olması lazım en fazla" değerlendirmesi yapıldı.

p2

"BOŞ KARTON 1,5 LİRA"

Bir pazarcı esnafı ise "Benim bu tezgahımın aylık kirası 25 bin lira, sigortamla 33 bin lira. Poşeti moşedi boş ver artık bırak gitsin önemli değil, şu boş karton 1,5 lira" dedi.

p3

Bazı haber kaynaklarında yumurta fiyatlarını ihracatın artırdığı yer alsa da sektör temsilcilerine göre yaklaşık 5 ay önce görülen kuş gribinin etkileri hala sürüyor. Piyasadaki yumurta talebini karşılayacak kadar üretim yapılamıyor. Fiyatlarda en erken 2 hafta sonra düşme ihtimali olduğu belirtiliyor.

y5

Canlı Borsa
Ev almak isteyenler için 'Fırsat dönemi'Ev almak isteyenler için 'Fırsat dönemi'
Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyorKüresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
yumurta Gıda fiyatları fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye bu yasak aşk skandalını konuşuyor! Nişanlısının annesini hamile bıraktı

Türkiye bu yasak aşk skandalını konuşuyor! Nişanlısının annesini hamile bıraktı

30 bin öğretmen mi atanacak? Gözler kabine toplantısında

30 bin öğretmen mi atanacak? Gözler kabine toplantısında

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

Yüksek maaş alanlar dikkat! Evlerine tebligat gönderilecek

Yüksek maaş alanlar dikkat! Evlerine tebligat gönderilecek

İş görüşmesi gibi rezervasyon! '12 bin TL hesap geliyor'

İş görüşmesi gibi rezervasyon! '12 bin TL hesap geliyor'

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.