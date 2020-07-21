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En uygun bayram kredisi veren bankalar hangisi? 2020 Kurban Bayramı kredisi veren bankalar listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nda tatile ya da memleketine gitmek isteyen ve bayram kredisi çekmek isteyen vatandaşlara müjde! Bankalar bayram kredilerini açıkladı. En uygun bayram kredisini hangi banka verecek? İşte 2020 En uygun Kurban Bayramı kredisi veren bankaların listesi!

En uygun bayram kredisi veren bankalar hangisi? 2020 Kurban Bayramı kredisi veren bankalar listesi!

Koronavirüsten dolayı uzun dönem evde kalan vatandaşlar dört gözle Kurban Bayramı tatilinin geleceği günü beklemeye başladı. Uzun zaman sonra tatil yapmak, memleketine gitmek ve biraz nefes almak isteyenler en uygun bayram kredileri hangisi araştırmalarına başladı.

En uygun bayram kredileri

Bayramda kredi çekmek isteyen vatandaşların merakla beklediği haber geldi. Bankalar 2020 Kurban Bayramı'nda verecekleri bayram kredilerini açıkladı. İhtiyaç duyanlar için 60 aya kadar vade farkı ile bayram kredisi veren bankalar da var, kişiye özel kredi imkanı sağlayan bankalar da. Bazı bankalar ise müşterilerine özel hizmet sağlayarak ertelemeli bayram kredisi imkanı tanıdı. İşte Kurban Bayramı'nda bankaların vereceği en uygun bayram kredileri!

Vakıfbank kurban bayramı kredisi!

Vakıf Bank ihtiyaç duyanlar için 60 aya varan vadeler, aylık yüzde 0.86’dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Bayram Kredisi Kampanyası’nı başlattı.

TEB bayram kredisi

TEB, Kurban Bayram'ına özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89'dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.
TEB'in faiz ve vade oranları müşteri özelinde kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Şekerbank bayram kredisi

Şekerbank da yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlatan bankalar arasında.
Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte yüzde 0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.

İş Bankası bayram kredisi

İş Bankası’nın bayram kredisi kampanyasında faiz oranı kişiye özel belirleniyor.
Kampanyada 50.000 TL'ye kadar, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı bulunuyor.

QNB Finansbank bayram kredisi

QNB Finansbank, 60 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Yapıkredi bayram kredisi

Yapı Kredi ise bayram kredisi kampanyası kapsamında kredi kullanan müşterilerine 3 ay erteleme imkanı sunuyor.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları kaydetti: Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Kurban Bayramı'nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız.

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