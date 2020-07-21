En uygun bayram kredisi veren bankalar hangisi? 2020 Kurban Bayramı kredisi veren bankalar listesi!

Koronavirüsten dolayı uzun dönem evde kalan vatandaşlar dört gözle Kurban Bayramı tatilinin geleceği günü beklemeye başladı. Uzun zaman sonra tatil yapmak, memleketine gitmek ve biraz nefes almak isteyenler en uygun bayram kredileri hangisi araştırmalarına başladı.

En uygun bayram kredileri

Bayramda kredi çekmek isteyen vatandaşların merakla beklediği haber geldi. Bankalar 2020 Kurban Bayramı'nda verecekleri bayram kredilerini açıkladı. İhtiyaç duyanlar için 60 aya kadar vade farkı ile bayram kredisi veren bankalar da var, kişiye özel kredi imkanı sağlayan bankalar da. Bazı bankalar ise müşterilerine özel hizmet sağlayarak ertelemeli bayram kredisi imkanı tanıdı. İşte Kurban Bayramı'nda bankaların vereceği en uygun bayram kredileri!

Vakıfbank kurban bayramı kredisi!

Vakıf Bank ihtiyaç duyanlar için 60 aya varan vadeler, aylık yüzde 0.86’dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Bayram Kredisi Kampanyası’nı başlattı.

TEB bayram kredisi

TEB, Kurban Bayram'ına özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89'dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

TEB'in faiz ve vade oranları müşteri özelinde kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor.