En uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar! Akbank, Garanti, ING, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları

2020 yılının mart ayından beri koronavirüs ile mücadele veriyoruz. Pek çok kez önlem amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu yasaklarda birçok kişi işini kaybetmek zorunda kaldı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler, ister istemez bankaların yolunu tutuyor. Sizler için bu haberimizde Akbank, Garanti, ING, Ziraat ve İş Bankası’nın kredi faiz oranlarını bir araya getirdik.

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR

Darda kaldığımızda hemen hepimiz bankaların yolunu tutarak geçim sıkıntısından biraz da olsa kurtulmaya çalışıyoruz. Elbette bu kredilerin bir de geri ödeme süreçleri bulunuyor. Bu noktada bankaların kredi faiz oranları ve ödeme planları son derece önemli. Sizler için Akbank, Garanti, ING, Ziraat ve İş Bankası’nın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını bir araya getirdik.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankaların kredi faiz oranları ve ödeme planlarını 10 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi üzerinden anlatacağız.

ING Bankası, 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor Faiz oranı %1,35 aylık taksit tutarı ise 368,79 TL Toplamda ödenecek miktar ise 13 bin 326 lira 44 kuruş.

İş Bankası faiz oranı %1,60 aylık taksit 387,31 TL. Toplam ödeme 13 bin 993 lira 16 kuruş.

Ziraat bankası faiz oranı %1,63 aylık taksit 389,56 TL. Toplam ödeme 14 bin 74 lira 16 kuruş.

Garanti BBVA faiz oranı %1,84 aylık taksit 405,55 TL toplam ödeme 14 bin 649 lira 80 kuruş.

Akbank faiz oranı %1,80 aylık taksit 402,48 TL. Toplam ödeme 14 bin 539 lira 28 kuruş.

Halkbank faiz oranı %1,63 aylık taksit 389,56 TL. Toplam ödeme 14 bin 74 lira 16 kuruş.

Vakıfbank faiz oranı %1,55 aylık taksit 383,56 TL. Toplam ödeme 13 bin 858 lira16 kuruş.



