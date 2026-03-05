FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En yüksek ödeme o ilde: Aylık ücret 53 bin TL'yi geçti

Tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak 1.299 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 TL oldu. En yüksek ödemenin olduğu iller de ortaya çıktı.

En yüksek ödeme o ilde: Aylık ücret 53 bin TL'yi geçti

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2025 yılında yüzde 37,8 arttı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini paylaştı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak 1.299 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 TL oldu. Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 40,6 artış göstererek 1.416 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 34,1 artış göstererek 1 193 TL oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hürmüz'de yüzde 90 azaldı: Daha uzun rotada trafik artıyor Hürmüz'de yüzde 90 azaldı: Daha uzun rotada trafik artıyor

En yüksek ödeme o ilde: Aylık ücret 53 bin TL yi geçti 1

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 43,4 oranında artarak 39 bin 843 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 22,1 artarak 23 bin 598 TL oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi' Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

MEVSİMLİK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE İLİNDE ÖDENDİ

Tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 3 bin 283 TL, kadın işçiler için 3 bin 75 TL ile Rize ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 1.037 TL ile Ankara, kadın işçiler için ise 976 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüşte rekor fiyatla tartışma alevlendi! Alternatifi işaret etti '300 kat daha ucuz' Gümüşte rekor fiyatla tartışma alevlendi! Alternatifi işaret etti '300 kat daha ucuz'

En yüksek ödeme o ilde: Aylık ücret 53 bin TL yi geçti 2

SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK AYLIK ÜCRET NİĞDE İLİNDE GERÇEKLEŞTİ

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 53 bin 927 TL ile Niğde'nin, kadın işçilere 25 bin 521 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 26 bin 186 TL, kadın işçiler için 23 bin 40 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her gün altın, pırlanta, elmas ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlarHer gün altın, pırlanta, elmas ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar
Hürmüz'de yüzde 90 azaldı: Daha uzun rotada trafik artıyorHürmüz'de yüzde 90 azaldı: Daha uzun rotada trafik artıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşçi Tarım işçisi günlük tarım tüik ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.