Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal'deki hesabından "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunu ileriye taşıyacak önemli bir adımın daha atıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta tarafından kamuoyuna duyurulan ve AK Partili Milletvekillerimizce imzalanıp TBMM Başkanlığına sunulan, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor."

Göktaş paylaşımında, aileyi güçlendiren, çocukları koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarla milletin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "TBMM'de yasama süreci başlayan düzenlemeler, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ANNELERİMİZ İÇİN DOĞUM İZNİ SÜRESİNİ, DOĞUM ÖNCESİ 8 HAFTA, DOĞUM SONRASI 16 HAFTA OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 HAFTAYA ÇIKARIYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin korunması, aile yapısının güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların sosyal hayata etkin katılımının sağlanmasının sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu vurgulayan Usta, toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin, ekonomik koşulların ve artan sosyal risklerin kadın, çocuk ve ailelere yönelik sosyal yardım ve hizmet politikalarının güncellenmesi ve güçlendirilmesini zorunlu kıldığını dile getirdi.

Sosyal hizmetlerin bireylerin temel hak ve özgürlüklerini esas alan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Usta, teklifin, çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

Usta, şöyle konuştu:

"Askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı doğrultuda babalık izni süresini, memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkardık."

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının çok beklenen bir konu olduğunu vurgulayan Usta, bunu duyurmaktan kaynaklı memnuniyeti dile getirdi.

Doğum öncesi kullanılan 8 haftalık izne işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Doğum öncesi 8 hafta olarak belirtilen haftalar, annenin kendi talebi doğrultusunda, son iki haftaya kadar da çalışma iznini vererek, o 6 haftayı da doğum sonrasına aktarma imkanı veriyoruz. Böylece anne ve bebeğin doğum sonrasında daha uzun süre bir arada kalmasını desteklemiş oluyoruz. Bununla birlikte çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımı geçici olarak sağlanamayan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan, koruyucu ailelerimize yönelik de hem kamu hem de özel sektör çalışanları için 10 günlük süre vererek, koruyucu aileliğin de teşvik edilmesini amaçlıyoruz."

AK Parti'li Usta, teklifle, evlat edilenlere verilen izinlerin askeri personele de tanındığını dile getirdi.

Usta, teklifle okul, kreş, yurt, servis gibi çocukların yoğun bulunduğu yerlerde başta çocuklara karşı işlenen suçlar olmak üzere belli suçlardan mahkum kişilerin çalıştırılması ve bu yerlerin bu kişilerce işletilmesinin önüne geçilmesi için düzenleme yaptıklarının bilgisini verdi.

