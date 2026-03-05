FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık izinlerinin artacağını, koruyucu aile izni geleceğini ve 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal'deki hesabından "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunu ileriye taşıyacak önemli bir adımın daha atıldığını belirtti.

Doğum izni artıyor: Meclis e sunuldu 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi 1

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta tarafından kamuoyuna duyurulan ve AK Partili Milletvekillerimizce imzalanıp TBMM Başkanlığına sunulan, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor."

Göktaş paylaşımında, aileyi güçlendiren, çocukları koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarla milletin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "TBMM'de yasama süreci başlayan düzenlemeler, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Doğum izni artıyor: Meclis e sunuldu 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi 2

"TÜM KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ANNELERİMİZ İÇİN DOĞUM İZNİ SÜRESİNİ, DOĞUM ÖNCESİ 8 HAFTA, DOĞUM SONRASI 16 HAFTA OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 HAFTAYA ÇIKARIYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Doğum izni artıyor: Meclis e sunuldu 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi 3

Çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin korunması, aile yapısının güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların sosyal hayata etkin katılımının sağlanmasının sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu vurgulayan Usta, toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin, ekonomik koşulların ve artan sosyal risklerin kadın, çocuk ve ailelere yönelik sosyal yardım ve hizmet politikalarının güncellenmesi ve güçlendirilmesini zorunlu kıldığını dile getirdi.

Sosyal hizmetlerin bireylerin temel hak ve özgürlüklerini esas alan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Usta, teklifin, çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

Usta, şöyle konuştu:

"Askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı doğrultuda babalık izni süresini, memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkardık."

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının çok beklenen bir konu olduğunu vurgulayan Usta, bunu duyurmaktan kaynaklı memnuniyeti dile getirdi.

Doğum izni artıyor: Meclis e sunuldu 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi 4

Doğum öncesi kullanılan 8 haftalık izne işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Doğum öncesi 8 hafta olarak belirtilen haftalar, annenin kendi talebi doğrultusunda, son iki haftaya kadar da çalışma iznini vererek, o 6 haftayı da doğum sonrasına aktarma imkanı veriyoruz. Böylece anne ve bebeğin doğum sonrasında daha uzun süre bir arada kalmasını desteklemiş oluyoruz. Bununla birlikte çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımı geçici olarak sağlanamayan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan, koruyucu ailelerimize yönelik de hem kamu hem de özel sektör çalışanları için 10 günlük süre vererek, koruyucu aileliğin de teşvik edilmesini amaçlıyoruz."

AK Parti'li Usta, teklifle, evlat edilenlere verilen izinlerin askeri personele de tanındığını dile getirdi.

Usta, teklifle okul, kreş, yurt, servis gibi çocukların yoğun bulunduğu yerlerde başta çocuklara karşı işlenen suçlar olmak üzere belli suçlardan mahkum kişilerin çalıştırılması ve bu yerlerin bu kişilerce işletilmesinin önüne geçilmesi için düzenleme yaptıklarının bilgisini verdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındıAkaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı
‘Süper Hızlı Tren’ müjdesi: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor‘Süper Hızlı Tren’ müjdesi: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Doğum izni Mahinur Özdemir Göktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.