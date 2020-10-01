En yüksek satış fiyatı Çeşme’de, kira Bodrum’da

Yılın neredeyse altı ayı yaz mevsiminin yaşandığı Bodrum’a tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra talep daha da arttı. Pandemi sürecinden sonra hem tatil yapmak isteyen hem de izole olmak isteyenler en çok Çeşme ve Bodrum’u tercih etti. Özellikle müstakil konutlara ilgi büyük.

EN ÇOK İLGİ BODRUM, ÇEŞME, MARMARİS, FOÇA VE URLA'YA

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre yazlık bölgeler içinde konut satış ve kira değerleri en yüksek bölgeler Bodrum ve Çeşme. Çeşme konut satış fiyatında en yüksek bölge iken, kira bedeli en yüksek olan bölge ise Bodrum oldu. Marmaris, Foça, Urla, Ayvalık ve Fethiye de ilgi gören diğer bölgeler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE KONUT SATIŞ FİYATLARI YÜZDE 22,10 KİRA BEDELLERİ İSE YÜZDE 12,12 ARTTI

Yazlık bölgelere ve özellikle müstakil konutlara gösterilen yoğun ilgi, yazlık bölgelerdeki kira ve satış değerlerinde artışa sebep oldu. Endeksa’nın güncel verilerine göre son 1 yılda Türkiye genelinde konut satış fiyatları yüzde 22,10; kira bedelleri ise yüzde 12,12 artış gösterirken; yazlık bölgelerin çoğundaki artış oranı çok daha yüksek. İncelenen bölgeler içinde kira bedelleri en fazla artan bölgeler Bodrum ve Marmaris iken, satış fiyatı en fazla artan bölgeler Fethiye ve Marmaris oldu.

