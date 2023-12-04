ENAG, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! En az ve en fazla artış o kalemlerde...

E-TÜFE ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2023 verileri açıklandı. ENAG tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre; Kasım 2023 dönemi (31.10.2023 - 30.11.2023) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 5,58 arttı.

Kasım 2023, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST 100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri tabloda şu şekilde gösterildi:

Yapılan açıklamaya göre; TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 12,33 ile Eğlence ve Kültür kaleminde gerçekleşti.





