ENAG Ocak enflasyonunu açıkladı!

Ocak enflasyonu yüzde kaç oldu? Bugün 2026'nın ilk kritik verisi olan enflasyon rakamları açıklanıyor. Milyonların gözü yeni açıklanacak olan rakamlardayken ENAG Ocak enflasyonunu duyurdu.

OCAK ENFLASYONU NE OLDU?

ENAG'ın enflasyon sepetine göre Ocak enflasyonu yüzde 6,32 oranında artış gösterdi.

ENAG'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ocak 2026 döneminde %6,32 oranında artış göstermiştir.

E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı %53,42 olarak gerçekleşmiştir"