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Endeavor Türkiye, iş dünyası ile start-up’ları bir araya getirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularından Endeavor Türkiye, pandemi dönemi çözümleri için kurumsal şirketler ile start-up’ları bir araya getiren Endeavor Connect programını başlattı.

Endeavor Türkiye, iş dünyası ile start-up’ları bir araya getirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA)’nın desteği, TÜRKONFED ortaklığı ve Viveka iş birliği ile gerçekleştirilen Endeavor Connect Programı ile pandemi dönemi ve sonrasında değişen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler gerçekleştirildi.

Programa özellikle ileri aşama olup da kurumsal firmalara ürün/hizmetlerini ulaştırmak isteyen girişimlerin ilgisi yüksekti. Toplam proje sayısı 17 olmasına rağmen, 3 girişimin ortak olarak çalıştığı bir proje nedeniyle programa katılan girişim sayısı 19 oldu. İş sağlığı ve güvenliği de firmaların öncelikli konuları arasındaydı.

emre-kurttepeli

'İŞ DÜNYASI VE START-UP'LARI BİR ARAYA GETİREN PROGRAMLAR DEVAM EDECEK'

Endeavor Connect programını değerlendiren, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Connect programının iş dünyasında beklediklerinin üzerinde bir ilgiyle karşılandığını vurguladı.

Connect programının programın girişimciler açısından da kurumsal firmalarla çalışma ve tanışma açısından büyük faydalar sağladığını anlatan Kurttepeli, "Şu ana kadar çıkan projeler hem şirketleri hem de girişimcilerin beklentilerini karşılayacak kapasitede. Endaevor olarak iş dünyası ile girişimcileri biraraya getirdiğimiz projeleri çok seviyoruz. Her iki taraf içinde faydalı ve çarpıcı sonuçları çıkan işler oluyor. Girişimcilerin dinamizmi ile iş dünyasının bakış açısı birleştiğinde ortaya çıkan projeler ürüne bile dönüşebiliyor. Bu tarz programlara önümüzdeki dönemde devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Endeavor Connect, seçilen Start-up’lar, Endeavor Türkiye tarafından üç adet birer günlük Sprint kampına alınarak proje üretmeleri ve yol haritalarını çıkartmalarına destek olundu.

Girişimcilerin ve kurumların ilgisiyle birlikte gerçekleştirilen bu eşleşme toplantılarına tüm taraflar fire vermeden katıldı. Hızlandırma aşamasında ise mentorluk ve süreç takibinin yanı sıra düzenlenen forum ve webinarlarla Start Up’lara uygulanabilir çözüm ve ürünler çıkartmalarına yardımcı olundu. Şu an için projeler sürüyor. Başarılı olan projeler Ekim ayında kamoyuyla paylaşılacak.

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