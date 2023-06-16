Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Emre Kurttepeli!

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Endeavor Türkiye Etkin Girişimci Destekleme Derneği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Haziran'da düzenlendi. Genel Kurul toplantısının ardından Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine tekrardan Emre Kurttepeli seçildi.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu'na ise Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdürü Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, İyzico Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Endeavor Girişimcisi Barbaros Özbuğutu yeni üye olarak katıldı.

2023-2024 Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu tam listesi şu şekilde;

Kurucu üyeler; Yıldırım Ali Koç, Murat Özyeğin, Suzan Sabancı Dinçer

Önceki dönemden devam eden üyeler; Emre Kurttepeli (Başkan), Alp Saul, Cansen Başaran Symes, Ebru Özdemir Kışlalı, , Fırat İşbecer, Koray Bahar, Nevzat Aydın, Tankut Turnaoğlu, Engin Aksoy, Hande Çilingir

Yeni katılan üyeler; Barbaros Özbuğutu, Burcu Civelek Yüce

EMRE KURTTEPELİ: ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR EKOSİSTEM OLDUK

Son 15 yıldaki çalışmalara değinen Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli Türkiye'den seçilen girişimci sayısının 100'ü geçtiğini belirtti. Girişimcilerin 750 milyon dolardan fazla yatırım topladığını açıklayan Kurttepeli, satışı gerçekleşen şirket sayısının ise 20'ye yaklaştığını vurguladı.

Kurttepeli konuşmasının devamında, "Global yatırım fonumuz Catalyst, Türkiye’de 14 yatırım yaptı. Endeavor’ın bulunduğu ülkeler arasında, girişimcilerimizle örnek gösterilen bir ekosistem olduk. Geleceğe umutla bakmak için birçok sebebimiz var. Yarın ağımıza katılacak yeni Endeavor Girişimcileri’ni heyecanla bekliyoruz. Onlar Türkiye’yi geleceğe taşırken, biz yanlarında yürüyerek basamakları hızla çıkmalarına yardımcı olmaya ve Türkiye’nin global girişimci platformu olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



