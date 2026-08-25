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26 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Haftanın Fırsatları kataloğu yayında!
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26 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Haftanın Fırsatları kataloğu yayında!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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26 Ağustos ile 1 Eylül 2026 tarihli şok aktüel fırsatları yayınlandı! Bu hafta şok market raflarında ne var? Temel gıda, kişisel bakım ve temizlik kategorilerinde indirimler başladı. Yeni şok katalog listesinde 10 kg Rinso 429 TL, Dove şampuan 179 TL ve 4'lü SuperFresh pizza 259 TL! Şokta bu hafta geçerli fırsatları kaçırmayın. En güncel şok aktüel ürünler ve cazip fiyatlar için broşürü inceleyin. Şok ta bu hafta indirimde neler var öğrenmek için tıklayın!

Bu hafta Şok market raflarında temel gıdadan temizlik ve kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Gıda bölümünde Lio siyah zeytin, Sancak tulum peyniri, SuperFresh pizza king, Algida dondurma çeşitleri ve Nutella alternatifleri ile atıştırmalık kategorisinde Eti ve Çizmeci Time gofretler öne çıkıyor. Kişisel bakım ve temizlik tarafında ise Agiva, Elidor ve Dove şampuanlar ile saç bakım ürünleri; Rinso 10 kg toz deterjan, Ace çamaşır suyu ve Raid haşere öldürücü çeşitleri dikkat çekiyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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26 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Haftanın Fırsatları kataloğu yayında! 1

  • Lio salamura siyah zeytin 99 TL
  • Sancak yüksek proteinli bergama tulum peyniri 269 TL
  • Danone yoshake berricus/şeftali 29,90 TL
  • Eti süt burger yaban mersinli yoğurtlu 19,50 TL
  • Piyale mac&cheese makarna 49,90 TL
  • Superfresh pizza king 4'lü 259 TL
  • Algida dövme sade 129 TL
  • Coquette pro ricotta cheesecake 64,90 TL
  • Çizmeci time wafer master slim gofretto çilek kremalı/kakaolu fındık kremalı 39,95 TL
  • Çizmeci time wafer master kakaolu fındık kremalı 199 TL
  • Algida maraş usulü sade/sade-çikolata 169 TL

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

26 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Haftanın Fırsatları kataloğu yayında! 2

  • Agiva keratin/argan şampuan 229 TL
  • Elidor fön sütü 199 TL
  • Morfose milk therapy saç maskesi 19,90 TL
  • Pie figürlü masa aynası 199 TL
  • Dove bond repair şampuan 179 TL
  • Dove bond repair serum 299 TL
  • Papia home asmalı havlu 139 TL
  • Duru türk hamamı klasik sabun 99 TL
  • Sleepy kişisel bakım havlusu floral 39,90 TL
  • Raid elektromat tablet 99,90 TL
  • Raid elektro likit sistem 239 TL
  • Raid hamam böceği yemi 219 TL

Bu içerik 25 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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