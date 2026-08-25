26 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Haftanın Fırsatları kataloğu yayında!

Bu hafta Şok market raflarında temel gıdadan temizlik ve kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Gıda bölümünde Lio siyah zeytin, Sancak tulum peyniri, SuperFresh pizza king, Algida dondurma çeşitleri ve Nutella alternatifleri ile atıştırmalık kategorisinde Eti ve Çizmeci Time gofretler öne çıkıyor. Kişisel bakım ve temizlik tarafında ise Agiva, Elidor ve Dove şampuanlar ile saç bakım ürünleri; Rinso 10 kg toz deterjan, Ace çamaşır suyu ve Raid haşere öldürücü çeşitleri dikkat çekiyor.
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Bu içerik 25 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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