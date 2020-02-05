Enerji Bakanı açıkladı! Elektrikte yeni tarife yolda

Dönmez, Türkiye Jeotermal Kongresi'nde elektrikte kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılması için yatırımların devam ettiğini söyledi.

"Mottomuz daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise bağımsız enerji, güçlü Türkiye" diyen Dönmez, geçen yıl sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün 91 bin 300 megavata yükseldiğini, üretimin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını anımsattı.

Dönmez, yenilenebilir enerjide kurulu gücün 44 bin 767 megavata ulaştığını ve bu miktarın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarıyla daha da artacağını ifade etti.

JEOTERMALDE HEDEF DÜNYA LİDERİ OLMAK

Bakan Dönmez, jeotermalde kurulu gücün 2000'li yılların başında sadece 15 megavat olduğunu ve geçen yıl sonu itibarıyla bunun 1525 megavata yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin jeotermalde kurulu güçte Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıraya yükseldiğini anlatan Dönmez, "Şimdi hedefimiz daha yüksek. Jeotermal kaynaklı kurulu güçte dünyada birinci olacak ve Avrupa ile de farkı giderek açacağız. Halen ön lisans aşamasında olan projelerimiz var. Bunları da dikkate aldığımızda jeotermalde kurulu gücümüzü yakın bir zamanda 2 bin megavatlara seviyesine yükselteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.