Enerji devi satışa çıkıyor, fiyatı belli oldu! Yıllar önce TMSF'ye devredilmişti, Resmi Gazete'de yayımlandı

18 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan ve daha sonra TMSF’ye devredilen Boydak Holding’in adı 25 Ekim 2019 tarihinde Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilmişti. RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satılmasına karar verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki RHG Enertürk paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sundu.

İhalede muhammen bedel 4,6 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 250 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin TL olarak belirlendi.

TARİHLER BELLİ OLDU

İhaleye katılmak isteyenler 25 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapabilecek.

Son teklif verme tarihi 22 Eylül 2025 olan ihalede, 24 Eylül 2025 saat 10.00’da teklifler açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.