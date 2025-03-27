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Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 5,7 arttı

27.03.2025 10:41
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 6 milyar 85 milyon 334 bin dolar oldu.

Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 5,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artarak 28 milyar 532 milyon 566 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 6 milyar 85 milyon 334 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl şubatta bu rakam 5 milyar 756 milyon 62 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 0,9 azalarak 2 milyon 243 bin 925 tona düştü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İthalat enerji
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