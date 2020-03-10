Enerji sektöründeki birleşmelerde yerli yatırımcı imzası olacak

Bilirgen, ekonomik büyüme ile enerji tüketiminin doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin enerji talebinin büyük kısmının ithalat yoluyla karşılandığını ve bunun azaltılması için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmeye başlandığını anımsattı.

Türkiye'nin enerji tüketimininin 2000-2018 döneminde ortalama yüzde 4,4 büyüdüğünü söyleyen Bilirgen, bu hızlı büyümenin Türkiye'nin küresel enerji tüketiminden aldığı payı da artırdığını aktardı.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, bu yıl enerji sektöründe şirket birleşme (konsolidasyon) süreçlerinin hızlanmasını öngördüklerini belirterek, "Özellikle sermaye yapısı ve kredibilitesi yüksek yerli yatırımcıların sektörü konsolide edeceğini düşünüyoruz. Konsolidasyon sürecinin ilk etapta Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması süreleri hala devam eden rüzgar ve güneş santrallerinde olacağını bekliyoruz." dedi.

Yenilenebilir enerji tarafındaki hızlı iyileşmenin Türkiye için çok önemli olduğunu kaydeden Bilirgen, "Ülkemizin özellikle güneş potansiyeli çok yüksek. Yenilenebilir enerji yatırımlarının birim maliyetlerinin teknolojik gelişmeler doğrultusunda ucuzlamaya devam etmesi ve devletin bu alana sunduğu destekler, bu büyüme trendinin devam edeceğinin önemli bir teminatı niteliğinde." diye konuştu.

Bilirgen, geçen yıl Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının yatay bir seyir izlediğini dile getirerek, "Bu durumda, yaşanan ekonomik çalkantı ve kredi kaynaklarının daralması etkili oldu fakat yenilenebilir enerjide yıllık yaklaşık 2 gigavatlık yatırım trendinin devamı bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektörde kullanılan kredi hacmi 207 milyar liraya ulaştı"

Türkiye'nin enerji piyasalarındaki yatırımlarının ana fon kaynağının bankalar olduğunu anlatan Bilirgen, 2018 ve 2019'daki ekonomik sıkıntılar ve kurdaki artış sebebiyle hızla büyüyen sektörel kredi hacminin kalitesinin düştüğünü söyledi.

Bilirgen, enerji sektöründe bankalardan kullanılan kredi hacminin geçen yıl sonu itibarıyla 207 milyar liraya ulaştığını bildirdi.